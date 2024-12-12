Banu Alkan'ın "Bana Lezbiyen İlişki Teklif Etti" Dediği Serpil Çakmaklı'dan Film Pişmanlığı İtirafına Açıklık!
Banu Alkan'ın "Bana Lezbiyen İlişki Teklif Etti" Dediği Serpil Çakmaklı'dan Film Pişmanlığı İtirafına Açıklık!
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Serpil Çakmaklı geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Ünlü isme, yıllar önce Banu Alkan ile rol aldığı 'Bu İkiliye Dikkat' filmi hakkında 'Şimdiki aklım olsa oynamazdım' sözleri hatırlatıldı. Kendisine uzun zaman önce 'Bana lezbiyen ilişki teklif etti' diyen Banu Alkan'a sıkça taş atan Serpil Çakmaklı o konuya açıklık getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam dünyasının en cesur ve iddialı kadın oyuncularından bir tanesi olarak değerlendirilen Serpil Çakmaklı'yı tanımayan yoktur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saçları, konuşması, kıyafetleri derken o dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü oyuncu vDevlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi pek çok yapımda rol almıştı.
O dönemler ne yapsa manşet olan Serpil Çakmaklı, 1985 yılında Banu Alkan'la beraber rol aldığı "Bu İkiliye Dikkat" filmiyle oldukça uzun yıllar adından söz ettirmişti.
Filmin vizyona girmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra herkesi şoke eden bir açıklamada bulunan Banu Alkan'ın Serpil Çakmaklı'dan için "Bana lezbiyen ilişki teklif etti" dediği ortaya çıkmıştı.
O dönemden sonra aralarına soğukluk giren iki dev isim şimdilerde bile zaman zaman birbirlerine taş atmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Serpil Çakmaklı'ya yıllar önce katıldığı İbo Show'daki "Bugünkü aklım olsa Banu Alkan ile 'Bu İkiliye Dikkat' filminde oynamazdım" açıklaması hatırlatıldı.
Çağlayan'ın "Hala böyle düşünüyor musunuz?" diye sorması üzerine Çakmaklı, oldukça uzun zaman önce yaptığı bu sitem konusuna açıklık getirdi.
"Ben onu ne için söyledim biliyor musunuz?" diye konuya giren Serpil Çakmaklı "Orada yanlış anlaşıldım. Burada oyuncu arkadaşımı küçük görmekten ya da şirketi görmekten değil. Şimdi o filmde ben kendimce zaten ticari amaç için yapılan bir filmdi, senaryosunu söyledim" ifadelerini kullandı.
Çakmaklı konuşmasını "Neticede tamamına baktığımda çok öğretici bulmadığım için senaryoyu, o şekilde 'şimdiki aklım olsa çekmezdim' dedim. İki bayanın esmer ve sarışının mayolarını giyip yürüdüğü... Ben doğru konuşunca yanlış mı anlaşılıyorum? Ne yapayım, alkış mı tutayım? Senaryosunu söyledim, ne Alkan'a yönelik bir şey var ne de şirkete. O zaman kırgınlıklar yaşadık, çok üzülmüştüm. Tamamiyle konuşmam yanlış anlaşıldı. Evet şimdi de söylüyorum, o anki durumda olsaydım o projede oynamazdım" sözleriyle bitirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın