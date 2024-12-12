Banu Alkan'ın "Bana Lezbiyen İlişki Teklif Etti" Dediği Serpil Çakmaklı'dan Film Pişmanlığı İtirafına Açıklık!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Serpil Çakmaklı geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Ünlü isme, yıllar önce Banu Alkan ile rol aldığı 'Bu İkiliye Dikkat' filmi hakkında 'Şimdiki aklım olsa oynamazdım' sözleri hatırlatıldı. Kendisine uzun zaman önce 'Bana lezbiyen ilişki teklif etti' diyen Banu Alkan'a sıkça taş atan Serpil Çakmaklı o konuya açıklık getirdi.