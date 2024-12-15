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Yakınları 112 Acil'i Aradı: Ferdi Tayfur Hastaneye Kaldırıldı!

Yakınları 112 Acil'i Aradı: Ferdi Tayfur Hastaneye Kaldırıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
15.12.2024 - 14:29

Bir süredir kızı Tuğçe Aydın ile yaşadığı yüksek gerilimli tartışmalarla öne çıkan Ferdi Tayfur bu kez sevenlerini korkuttu. Muğla Gazetesi'nden Kenan Gürbüz'ün özel haberine göre; Marmaris Adaköy’de yaşayan sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı. Yakınları acil olarak 112'yi haber verdi. Hastaneye getirilen Tayfur'un yüzü şapkayla kapatıldı.

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Türk arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden olan Ferdi Tayfur son dönemlerde özel hayatındaki sıkıntılarla gündeme geliyordu.

Türk arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden olan Ferdi Tayfur son dönemlerde özel hayatındaki sıkıntılarla gündeme geliyordu.

Kendisi uzun zamandır konuşmadıkları bilinen kızı Tuğçe Aydın'la yaşadığı baba-kız krizleriyle manşetlerden düşmüyordu.

Kendisi uzun zamandır konuşmadıkları bilinen kızı Tuğçe Aydın'la yaşadığı baba-kız krizleriyle manşetlerden düşmüyordu.

Ünlü sanatçı bu sefer sevenlerini korkutan bir haberle öne çıktı. Muğla Gazetesi'nden Kenan Gürbüz'ün özel haberine göre; Marmaris Adaköy’de yaşayan Tayfur'un hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ünlü sanatçı bu sefer sevenlerini korkutan bir haberle öne çıktı. Muğla Gazetesi'nden Kenan Gürbüz'ün özel haberine göre; Marmaris Adaköy’de yaşayan Tayfur'un hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur’un yakınları hızlı bir şekilde 112 Acil’i arayarak ambulans istedi. Eve gelen ekipler hareket halindeyken Ferdi Tayfur'un aniden fenalaştığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur’un yakınları hızlı bir şekilde 112 Acil’i arayarak ambulans istedi. Eve gelen ekipler hareket halindeyken Ferdi Tayfur'un aniden fenalaştığı öğrenildi.

Ünlü sanatçı, ilçede bulunan özel bir hastaneye ait ambulansla hızlı şekilde hastaneye getirildi.

Ünlü sanatçı, ilçede bulunan özel bir hastaneye ait ambulansla hızlı şekilde hastaneye getirildi.
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Ambulanstan indirilen Ferdi Tayfur'un tanınmaması için önlem alan yakınlarının sanatçının yüzünü şapkayla kapattıkları görüldü.

Ambulanstan indirilen Ferdi Tayfur'un tanınmaması için önlem alan yakınlarının sanatçının yüzünü şapkayla kapattıkları görüldü.

Ünlü sanatçının yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı konuşuluyor ancak henüz net bir açıklama yapılmadı.

Ünlü sanatçının yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı konuşuluyor ancak henüz net bir açıklama yapılmadı.

Detayları takip ediyor olacağız...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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