Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Evrimin Tersine Dönmesi ve İnsanların Kuyruğunun Çıkması Mümkün mü?

Evrimin Tersine Dönmesi ve İnsanların Kuyruğunun Çıkması Mümkün mü?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
03.10.2024 - 13:24

Evrim, milyonlarca yıllık değişimler sonucu karmaşık organlar ve yapılar üretmiştir.

Peki ya bu süreç tersine dönüp insanların kuyruk çıkarması mümkün mü? Bilim insanları, bu konuda oldukça ilginç bulgular ortaya koydu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Evrimin tersine dönmesi fikri, aslında "regressive evrim" olarak bilinen bir fenomenle ilgilidir. Beth Okamura'ya göre süreç, karmaşık özelliklerin kaybıyla sonuçlanabilir ve organizmalar, daha basit formlara doğru evriliyor gibi görünebilirler.

Evrimin tersine dönmesi fikri, aslında "regressive evrim" olarak bilinen bir fenomenle ilgilidir. Beth Okamura'ya göre süreç, karmaşık özelliklerin kaybıyla sonuçlanabilir ve organizmalar, daha basit formlara doğru evriliyor gibi görünebilirler.

Örneğin myxozoanlar adını verdiğimiz parazitler; ağız, sinir sistemi ya da bağırsak gibi özelliklerden yoksundur. İlk başta tek hücreli canlılar olarak sınıflandırılmış olsalar da çok daha önce denizanası gibi karmaşık hayvanlardan evrimleşmişlerdir.

Örneğin myxozoanlar adını verdiğimiz parazitler; ağız, sinir sistemi ya da bağırsak gibi özelliklerden yoksundur. İlk başta tek hücreli canlılar olarak sınıflandırılmış olsalar da çok daha önce denizanası gibi karmaşık hayvanlardan evrimleşmişlerdir.

Parazit yaşam biçimine geçtikçe pek çok karmaşık özelliğini kaybeden bu canlılar, adeta ilkel formlarına geri dönmüş gibidir.

Parazit yaşam biçimine geçtikçe pek çok karmaşık özelliğini kaybeden bu canlılar, adeta ilkel formlarına geri dönmüş gibidir.

Ancak bu süreçte evrim, geçmişe doğru tam olarak bir geri dönüş gerçekleştirmez. Örneğin, karanlık mağaralarda yaşayan balıklar, göz gibi karmaşık organlarını kaybederler fakat atalarına geri döndükleri anlamına gelmez.

Ancak bu süreçte evrim, geçmişe doğru tam olarak bir geri dönüş gerçekleştirmez. Örneğin, karanlık mağaralarda yaşayan balıklar, göz gibi karmaşık organlarını kaybederler fakat atalarına geri döndükleri anlamına gelmez.

Göz oluşum süreci tamamlanmaz ve derinin altında kalan ilkel bir göz kalıntısı bırakır.

Yani evrimin geriye doğru gitmediği, sadece belirli aşamalarda durduğu anlamına gelir. Regressive evrim sürecinde bile, kaybolan karmaşıklığın ardında biyokimyasal ve fizyolojik düzeyde yeni karmaşık yapılar gelişebilir.

Yani evrimin geriye doğru gitmediği, sadece belirli aşamalarda durduğu anlamına gelir. Regressive evrim sürecinde bile, kaybolan karmaşıklığın ardında biyokimyasal ve fizyolojik düzeyde yeni karmaşık yapılar gelişebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Örneğin, mağara balıklarının kaybettikleri gözleri yerine titreşimlere duyarlı organlar geliştirmişlerdir. Bu organlar, balıkların karanlık ortamlarda çevrelerini algılamalarını sağlar ve boşalan göz yuvalarında kendilerine yer bulurlar.

Örneğin, mağara balıklarının kaybettikleri gözleri yerine titreşimlere duyarlı organlar geliştirmişlerdir. Bu organlar, balıkların karanlık ortamlarda çevrelerini algılamalarını sağlar ve boşalan göz yuvalarında kendilerine yer bulurlar.

Yani evrimin sadece görünen yapılarla ilgili olmadığı söylenilebilir. Bir organizmanın biyokimyasal yapısı da evrimle sürekli değişebilir ve adapte olabilir.

Yani evrimin sadece görünen yapılarla ilgili olmadığı söylenilebilir. Bir organizmanın biyokimyasal yapısı da evrimle sürekli değişebilir ve adapte olabilir.

Evrim geri sarmaz çünkü her değişim başka değişimlere yol açar. McMaster Üniversitesi'nden biyolog Brian Golding'e göre, evrimin geri gitmemesinin sebeplerinden biri, yapılan her değişikliğin diğer genlerle etkileşim halinde olmasıdır.

Evrim geri sarmaz çünkü her değişim başka değişimlere yol açar. McMaster Üniversitesi'nden biyolog Brian Golding'e göre, evrimin geri gitmemesinin sebeplerinden biri, yapılan her değişikliğin diğer genlerle etkileşim halinde olmasıdır.

Bir mutasyon bu proteinlerin eksikliğine neden olduğunda, organizma eski haline tam anlamıyla geri dönmez. Evrimsel değişiklikler, basit bir şekilde geri alınamaz çünkü her adaptasyon, birçok diğer değişimi de beraberinde getirir.

Bir mutasyon bu proteinlerin eksikliğine neden olduğunda, organizma eski haline tam anlamıyla geri dönmez. Evrimsel değişiklikler, basit bir şekilde geri alınamaz çünkü her adaptasyon, birçok diğer değişimi de beraberinde getirir.

Kısacası insanların tekrar kuyruk geliştirmesi bilimsel olarak oldukça uzak bir olasılık. Evrim, daha çok çevreye en uygun olan adaptasyonları seçer. Kuyruklar da bizim modern yaşamımızda bu adaptasyonlardan biri değildir.

Kısacası insanların tekrar kuyruk geliştirmesi bilimsel olarak oldukça uzak bir olasılık. Evrim, daha çok çevreye en uygun olan adaptasyonları seçer. Kuyruklar da bizim modern yaşamımızda bu adaptasyonlardan biri değildir.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın