Evrimin Tersine Dönmesi ve İnsanların Kuyruğunun Çıkması Mümkün mü?
Evrimin Tersine Dönmesi ve İnsanların Kuyruğunun Çıkması Mümkün mü?
Evrim, milyonlarca yıllık değişimler sonucu karmaşık organlar ve yapılar üretmiştir.
Peki ya bu süreç tersine dönüp insanların kuyruk çıkarması mümkün mü? Bilim insanları, bu konuda oldukça ilginç bulgular ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evrimin tersine dönmesi fikri, aslında "regressive evrim" olarak bilinen bir fenomenle ilgilidir. Beth Okamura'ya göre süreç, karmaşık özelliklerin kaybıyla sonuçlanabilir ve organizmalar, daha basit formlara doğru evriliyor gibi görünebilirler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Örneğin myxozoanlar adını verdiğimiz parazitler; ağız, sinir sistemi ya da bağırsak gibi özelliklerden yoksundur. İlk başta tek hücreli canlılar olarak sınıflandırılmış olsalar da çok daha önce denizanası gibi karmaşık hayvanlardan evrimleşmişlerdir.
Parazit yaşam biçimine geçtikçe pek çok karmaşık özelliğini kaybeden bu canlılar, adeta ilkel formlarına geri dönmüş gibidir.
Ancak bu süreçte evrim, geçmişe doğru tam olarak bir geri dönüş gerçekleştirmez. Örneğin, karanlık mağaralarda yaşayan balıklar, göz gibi karmaşık organlarını kaybederler fakat atalarına geri döndükleri anlamına gelmez.
Yani evrimin geriye doğru gitmediği, sadece belirli aşamalarda durduğu anlamına gelir. Regressive evrim sürecinde bile, kaybolan karmaşıklığın ardında biyokimyasal ve fizyolojik düzeyde yeni karmaşık yapılar gelişebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Örneğin, mağara balıklarının kaybettikleri gözleri yerine titreşimlere duyarlı organlar geliştirmişlerdir. Bu organlar, balıkların karanlık ortamlarda çevrelerini algılamalarını sağlar ve boşalan göz yuvalarında kendilerine yer bulurlar.
Yani evrimin sadece görünen yapılarla ilgili olmadığı söylenilebilir. Bir organizmanın biyokimyasal yapısı da evrimle sürekli değişebilir ve adapte olabilir.
Evrim geri sarmaz çünkü her değişim başka değişimlere yol açar. McMaster Üniversitesi'nden biyolog Brian Golding'e göre, evrimin geri gitmemesinin sebeplerinden biri, yapılan her değişikliğin diğer genlerle etkileşim halinde olmasıdır.
Bir mutasyon bu proteinlerin eksikliğine neden olduğunda, organizma eski haline tam anlamıyla geri dönmez. Evrimsel değişiklikler, basit bir şekilde geri alınamaz çünkü her adaptasyon, birçok diğer değişimi de beraberinde getirir.
Kısacası insanların tekrar kuyruk geliştirmesi bilimsel olarak oldukça uzak bir olasılık. Evrim, daha çok çevreye en uygun olan adaptasyonları seçer. Kuyruklar da bizim modern yaşamımızda bu adaptasyonlardan biri değildir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın