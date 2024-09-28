Uyuduğumuzda Ellerimiz Neden Sanki Ana Kucağındaki Bir Bebek Gibi Kıvrılır?

Uyku sırasında vücudumuzun çoğu bölgesi tamamen gevşer. Ancak ellerimize dikkat edecek olursanız, parmaklarımızın sanki doğal bir içe bükülme eğiliminde olduğunu fark edersiniz.

Peki, ellerimiz neden bu şekilde kıvrılır? Bilimsel gerçekler burada devreye giriyor.