Uyuduğumuzda Ellerimiz Neden Sanki Ana Kucağındaki Bir Bebek Gibi Kıvrılır?
Uyuduğumuzda Ellerimiz Neden Sanki Ana Kucağındaki Bir Bebek Gibi Kıvrılır?
Uyku sırasında vücudumuzun çoğu bölgesi tamamen gevşer. Ancak ellerimize dikkat edecek olursanız, parmaklarımızın sanki doğal bir içe bükülme eğiliminde olduğunu fark edersiniz.
Peki, ellerimiz neden bu şekilde kıvrılır? Bilimsel gerçekler burada devreye giriyor.
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Uyku sırasında vücudumuzdaki kaslar gevşer ve çoğu kas hareket etmez. Kaslar, kemiklerle bağlantılı olan ve hareket etmemizi sağlayan bağ dokulardır.
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Kasların kasılması, sinirlerden geçen elektriksel uyarılar ile gerçekleşir. Bu uyarılar kaslara ulaşarak kasılmalarına neden olur ve hareket ederiz.
Ancak uyku sırasında beynimiz bu tür uyarıları minimumda tutar. Yani, uyarı yoksa kasılma da yoktur. Sonuç olarak vücut, derin uyku evresinde tamamen gevşer ve doğal bir dinlenme pozisyonu alır.
Parmaklarımızın hareketi kaslarla sağlanır ancak ilginç bir şekilde parmaklarımızın içinde kas bulunmaz!
Parmaklarımıza hareketi sağlayan kaslar, ön kol ve avuç içindeki kaslar tarafından kontrol edilir. Bu kaslar, tendonlar aracılığıyla parmakları büküp düzleştirir.
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Özellikle iki ana kas grubu vardır: parmakları büken fleksör kaslar ve onları düzelten ekstansör kaslar. Bu kaslar arasında oluşan denge sayesinde parmaklarımız hareket eder.
Uyurken bu kaslar tamamen gevşediğinde, tendonlar sayesinde parmaklarımız doğal bir kıvrılma pozisyonuna geçer.
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