Kızı Luna İçin İstanbul’u Terk Etmişti: Burcu Biricik’in Ayvalık’taki Yeni İşi Ortaya Çıktı!

Oyunculuk serüvenine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda başlayan Burcu Biricik, 2011 yılında katıldığı “Artiz Mektebi” yarışmasında Alican Aytekin’le birlikte birincilik elde ederek adını daha geniş kitlelere duyurdu.

“Muhteşem Yüzyıl”, “Ustura Kemal” ve “Beni Böyle Sev” gibi yapımlarda rol aldıktan sonra “Şeref Meselesi” dizisindeki Kübra karakteriyle kariyerindeki ilk büyük çıkışı yakaladı. Biricik’i televizyonun en çok aranan kadın başrollerinden biri haline getiren yapım ise “Hayat Şarkısı” oldu. Hülya karakterinin hırslı, gözü kara ve bir o kadar da yaralı dünyasını başarıyla ekrana taşıyan oyuncu, performansıyla uzun süre hafızalardan silinmedi.

Netflix yapımı “Fatma”da üstlendiği karanlık ve ağır rolle oyunculuğunun bambaşka bir tarafını gösteren Biricik, ardından “Camdaki Kız”ın Nalan’ı olarak ekranlara döndü. Üç sezon boyunca devam eden dizide çocukluğundan itibaren baskı altında büyütülen Nalan’ın yaşadığı dönüşümü canlandıran oyuncu, kariyerinin en popüler dönemlerinden birini yaşadı.

Yoğun çalışma temposunun ardından özel hayatına ağırlık veren Burcu Biricik, yalnızca projelerine ara vermekle kalmadı; İstanbul’daki alıştığı düzeni de geride bırakarak ailesiyle çok daha sakin bir hayat kurmaya karar verdi.