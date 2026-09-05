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Kızı Luna İçin İstanbul’u Terk Etmişti: Burcu Biricik’in Ayvalık’taki Yeni İşi Ortaya Çıktı!

Kızı Luna İçin İstanbul’u Terk Etmişti: Burcu Biricik’in Ayvalık’taki Yeni İşi Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2026 - 14:42
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Camdaki Kız” dizisindeki Nalan rolüyle kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Biricik, anne olduktan sonra hayatında bambaşka bir sayfa açtı. 2024 yılında kızı Luna’yı kucağına alan ünlü oyuncu, İstanbul’un kalabalığını geride bırakarak eşi Emre Yetkin’le birlikte Ayvalık’ta daha sakin bir düzen kurdu. Oyunculuğa bir süre ara veren Biricik’in yalnızca yaşam alanını değil, mesleki rotasını da değiştirdiği ortaya çıktı. Kızını doğayla iç içe ve güvenli bir çevrede büyütmek isteyen oyuncu, Küçükköy’de beş odalı butik bir otel işletmeye başladı!

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Ekranların en sevilen oyuncularından Burcu Biricik, kariyerinin zirvesindeyken setlere ara verip bütün düzenini değiştirdi.

Ekranların en sevilen oyuncularından Burcu Biricik, kariyerinin zirvesindeyken setlere ara verip bütün düzenini değiştirdi.

Oyunculuk serüvenine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda başlayan Burcu Biricik, 2011 yılında katıldığı “Artiz Mektebi” yarışmasında Alican Aytekin’le birlikte birincilik elde ederek adını daha geniş kitlelere duyurdu.

Muhteşem Yüzyıl”, “Ustura Kemal” ve “Beni Böyle Sev” gibi yapımlarda rol aldıktan sonra “Şeref Meselesi” dizisindeki Kübra karakteriyle kariyerindeki ilk büyük çıkışı yakaladı. Biricik’i televizyonun en çok aranan kadın başrollerinden biri haline getiren yapım ise “Hayat Şarkısı” oldu. Hülya karakterinin hırslı, gözü kara ve bir o kadar da yaralı dünyasını başarıyla ekrana taşıyan oyuncu, performansıyla uzun süre hafızalardan silinmedi.

Netflix yapımı “Fatma”da üstlendiği karanlık ve ağır rolle oyunculuğunun bambaşka bir tarafını gösteren Biricik, ardından “Camdaki Kız”ın Nalan’ı olarak ekranlara döndü. Üç sezon boyunca devam eden dizide çocukluğundan itibaren baskı altında büyütülen Nalan’ın yaşadığı dönüşümü canlandıran oyuncu, kariyerinin en popüler dönemlerinden birini yaşadı.

Yoğun çalışma temposunun ardından özel hayatına ağırlık veren Burcu Biricik, yalnızca projelerine ara vermekle kalmadı; İstanbul’daki alıştığı düzeni de geride bırakarak ailesiyle çok daha sakin bir hayat kurmaya karar verdi.

2024 yılında kızı Luna’yı kucağına alan Burcu Biricik’in hayatındaki öncelikler tamamen değişti.

2024 yılında kızı Luna’yı kucağına alan Burcu Biricik’in hayatındaki öncelikler tamamen değişti.

Burcu Biricik, reklam sektöründe çalışan ve fotoğrafçılıkla ilgilenen Emre Yetkin’le 2016 yılında dünyaevine girmişti. İlişkilerini magazin dünyasının göz önünde yaşanan evliliklerinden farklı olarak daha sakin sürdürmeyi tercih eden çift, 15 Temmuz 2024’te kızları Luna’yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Anne olduktan sonra yeni bir projeye başlamayan Biricik, zamanının büyük bir bölümünü kızına ayırdı. İstanbul’un yoğunluğu, kalabalığı ve hızlı temposu da çiftin yaşam biçimlerini yeniden düşünmelerine neden oldu. Kızlarını daha küçük, güvenli ve doğayla iç içe bir çevrede büyütmek isteyen Burcu Biricik ve Emre Yetkin, rotalarını Ayvalık’a çevirdi.

Çift, özellikle yaz aylarının neredeyse tamamını Ayvalık’ın Küçükköy bölgesinde geçirmeye başladı. Kış aylarında da imkan buldukça buradaki evlerine giden Biricik, İstanbul merkezli set hayatının yerine şimdilik ailesiyle daha sakin bir düzen kurmayı tercih etti.

Dolayısıyla “İstanbul’u tamamen terk etti” ifadesi biraz iddialı olsa da ünlü oyuncunun hayatının merkezini büyük ölçüde Ayvalık’a taşıdığı söylenebilir. Üstelik çiftin bölgeyle kurduğu bağ yalnızca bir yazlık hayatından ibaret kalmadı.

Setlerden uzaklaşan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin’le birlikte Ayvalık’ta beş odalı butik bir otel işletmeye başladı.

Setlerden uzaklaşan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin’le birlikte Ayvalık’ta beş odalı butik bir otel işletmeye başladı.

Burcu Biricik ve Emre Yetkin, Küçükköy’de bulunan tarihi bir yapıyı dönüştürerek yalnızca beş odadan oluşan butik bir otel açtı. Böylece çift, uzun zamandır vakit geçirdikleri Ayvalık’ta kendilerine yeni bir yaşam alanı yaratırken oyunculuğun ve reklam sektörünün yanına otel işletmeciliğini de eklemiş oldu.

Ancak bu yatırımın arkasında yalnızca ticari bir düşünce bulunmuyor. Burcu Biricik, oteli açma kararlarının en önemli nedenlerinden birinin kızları Luna’yı köy ortamında büyütebilmek olduğunu anlattı. Daha küçük ve güvenli bir çevre oluşturmak istediklerini belirten oyuncu, bu sayede hem işlerini sürdürebilecekleri hem de aileleriyle huzurlu bir yaşam kurabilecekleri bir alan yarattıklarını dile getirdi.

Şehrin bitmek bilmeyen temposundan uzaklaşan Biricik’in yeni günleri artık uzun set saatlerinden çok ailesi, otelin işleri ve doğayla iç içe geçen bir düzen etrafında şekilleniyor. Oyuncunun Ayvalık’ta bahçe ve tarımla ilgilendiği, yetiştirilen ürünlerin bir kısmını kendi sofralarında ve otelin mutfağında değerlendirdiği de konuşulan ayrıntılar arasında.

Elbette bu yeni girişim Burcu Biricik’in oyunculuğu tamamen bıraktığı anlamına gelmiyor. Ünlü oyuncu şimdilik kariyerine ara vererek anneliğe ve ailesiyle kurduğu yeni düzene öncelik vermiş durumda.

Kısacası yıllarca birbirinden ağır karakterlerle kamera karşısına geçen Burcu Biricik, şimdi hayatının en sakin rolünde! İstanbul’un kalabalığını Ayvalık’ın huzuruyla, set temposunu ise beş odalı butik oteli ve kızı Luna’yla geçirdiği günlerle değiştiren oyuncunun yeni yaşamı şimdiden büyük ilgi gördü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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