Kızı Luna İçin İstanbul’u Terk Etmişti: Burcu Biricik’in Ayvalık’taki Yeni İşi Ortaya Çıktı!
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“Camdaki Kız” dizisindeki Nalan rolüyle kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Biricik, anne olduktan sonra hayatında bambaşka bir sayfa açtı. 2024 yılında kızı Luna’yı kucağına alan ünlü oyuncu, İstanbul’un kalabalığını geride bırakarak eşi Emre Yetkin’le birlikte Ayvalık’ta daha sakin bir düzen kurdu. Oyunculuğa bir süre ara veren Biricik’in yalnızca yaşam alanını değil, mesleki rotasını da değiştirdiği ortaya çıktı. Kızını doğayla iç içe ve güvenli bir çevrede büyütmek isteyen oyuncu, Küçükköy’de beş odalı butik bir otel işletmeye başladı!
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Ekranların en sevilen oyuncularından Burcu Biricik, kariyerinin zirvesindeyken setlere ara verip bütün düzenini değiştirdi.
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2024 yılında kızı Luna’yı kucağına alan Burcu Biricik’in hayatındaki öncelikler tamamen değişti.
Setlerden uzaklaşan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin’le birlikte Ayvalık’ta beş odalı butik bir otel işletmeye başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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