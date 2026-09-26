Ünlü Ekonomist Altının Şahlanacağı Zamanı Açıkladı
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Altın yatırımcısının gözü yıl sonuna çevrilmişken ekonomist Necmettin Batırel'den dikkat çeken bir tarih geldi. Batırel, ABD seçimlerinin ardından Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, petrolün gerileyeceğini ve altının yeniden yükselişe geçeceğini öne sürdü. Gram altının 6.718 lira civarında işlem gördüğü bu günleri 'büyük fırsat' olarak nitelendiren ekonomist, yıl sonu için 7.509 liraya işaret etti.
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Altın ne kadar olacak?
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Ünlü ekonomist altının şahlanacağı tarihi açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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