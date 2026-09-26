Ünlü Ekonomist Altının Şahlanacağı Zamanı Açıkladı

Batırel'in 'büyük fırsat' çıkışının merkezinde Hürmüz Boğazı var. Yıl sonuna dikkat çeken Batırel'e göre ABD seçimlerinin ardından Boğaz yeniden açılacak, petrol fiyatları gerileyecek ve bu gelişme altına güçlü bir yükseliş getirecek. Batırel, 'Bugünden alım yapanların yüklü kazanç elde edebileceğini düşünüyorum. Büyük fırsatı kaçırmayın diyorum' dedi.

Boğaz cephesinde ise tablo henüz netleşmiş değil. ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içeren aşamalı bir anlaşmayı değerlendirdiğine dair haberler gündeme gelse de petrol 105 dolar seviyesindeki yerini koruyor. Batırel, enerji fiyatlarının kalıcı olarak yüksek seyredeceğine yönelik kaygıların bir miktar hafiflediğini, ancak ortada açıklanmış bir anlaşma bulunmadığı için hareketin belirsizliğini koruduğunu vurguladı.