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Ünlü Ekonomist Altının Şahlanacağı Zamanı Açıkladı

Ünlü Ekonomist Altının Şahlanacağı Zamanı Açıkladı

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 15:31
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Altın yatırımcısının gözü yıl sonuna çevrilmişken ekonomist Necmettin Batırel'den dikkat çeken bir tarih geldi. Batırel, ABD seçimlerinin ardından Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, petrolün gerileyeceğini ve altının yeniden yükselişe geçeceğini öne sürdü. Gram altının 6.718 lira civarında işlem gördüğü bu günleri 'büyük fırsat' olarak nitelendiren ekonomist, yıl sonu için 7.509 liraya işaret etti.

Kaynak: TGRT Haber/Bengü Sarıkuş

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Altın ne kadar olacak?

Altın ne kadar olacak?

TGRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan ekonomist Necmettin Batırel, altında bugünkü fiyatları alım için uygun buluyor. Batırel'e göre 24 ayar külçe altının gramı şu anda 6.718 lira seviyesinde ve bu seviyelerden alım yapılabilir.

Ekonomist, yıl sonu beklentisini ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın tahminine dayandırıyor. Goldman Sachs, ons altının yılı 4.600 dolar civarında kapatacağını öngörüyor. Batırel de yıl sonuna doğru bu seviyelerin takip edilebileceği görüşünde. Onsun 4.600 dolara ulaşması halinde gram külçe altının fiyatı yaklaşık 7.509 liraya çıkabilir. Bu, bugünkü fiyata göre gram başına 790 liraya yakın bir artış anlamına geliyor.

Piyasadaki son tabloya bakıldığında ons altın güne 4.275 dolardan başladı. Fed'in ekim toplantısında faiz artırımına gitme olasılığı yaklaşık yüzde 73 olarak fiyatlanıyor, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de sürüyor. Dolar Endeksi'nde ise sınırlı bir geri çekilme dikkat çekiyor. Batırel, gün içinde ABD tahvil faizlerinin seyri, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi anketindeki enflasyon beklentilerinin ons altın açısından belirleyici olacağını hatırlattı.

Ünlü ekonomist altının şahlanacağı tarihi açıkladı.

Ünlü ekonomist altının şahlanacağı tarihi açıkladı.

Batırel'in 'büyük fırsat' çıkışının merkezinde Hürmüz Boğazı var. Yıl sonuna dikkat çeken Batırel'e göre ABD seçimlerinin ardından Boğaz yeniden açılacak, petrol fiyatları gerileyecek ve bu gelişme altına güçlü bir yükseliş getirecek. Batırel, 'Bugünden alım yapanların yüklü kazanç elde edebileceğini düşünüyorum. Büyük fırsatı kaçırmayın diyorum' dedi.

Boğaz cephesinde ise tablo henüz netleşmiş değil. ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içeren aşamalı bir anlaşmayı değerlendirdiğine dair haberler gündeme gelse de petrol 105 dolar seviyesindeki yerini koruyor. Batırel, enerji fiyatlarının kalıcı olarak yüksek seyredeceğine yönelik kaygıların bir miktar hafiflediğini, ancak ortada açıklanmış bir anlaşma bulunmadığı için hareketin belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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