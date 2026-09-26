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Silinmeden Yetişin: 19-26 Eylül'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 19-26 Eylül'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 15:43
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım, oğlu Fikret Hakan'la çıktığı market alışverişinden bir kare paylaştı; alışveriş arabasındaki Fiko'nun mavi şapkası ve babasıyla göz göze geldiği an fotoğrafın en tatlı detayıydı.

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz, oto sanayiden bir fotoğraf paylaşarak “Stressiz işe girdim :)” notuyla takipçilerini güldürdü.

Mert Demir

Mert Demir

Mert Demir, Serenay Sarıkaya'yı şarkı söylerken çektiği bir videoyu kalp emojisi ve sevgilisinin hesabını etiketleyerek paylaştı.

Aslıhan Malbora

Aslıhan Malbora

Aslıhan Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy'un doğum gününde gün batımında denize girdiği bir kareyi “Him. ❤️” notuyla paylaştı.

Mert Öcal

Mert Öcal

Mert Öcal, hastanede kızıyla çekilen ilk fotoğrafı “Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım.” sözleriyle paylaşarak baba olmanın mutluluğunu duyurdu.

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Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel, moda haftasında tercih ettiği beyaz, bağcık detaylı korseli görünümünü Vogue Türkiye'nin paylaşımını hikayesine taşıyarak gösterdi.

Cihangir Ceyhan

Cihangir Ceyhan

Cihangir Ceyhan spor salonunda yaptığı antrenmandan bir görüntüyü takipçileriyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, Contemporary İstanbul açılışında çekilen fotoğrafını hikayesine ekleyerek sergideki eserlerden birinin önünde verdiği pozu paylaştı.

Miray Daner

Miray Daner

Miray Daner yeni dizisindeki rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile yeni bir fotoğraf paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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