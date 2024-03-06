İlginç Anket Sonucu: Hangi Partinin Seçmeni Hangi Partiye Oy Vermek İstemiyor?
İlginç Anket Sonucu: Hangi Partinin Seçmeni Hangi Partiye Oy Vermek İstemiyor?
Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir anketle hangi partiye asla oy vermeyeceğinizi sormuştuk. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı çıktı. Buyurun beraber bakalım!
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İyi Parti'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %43 / Akp %41 / Chp %6
Dem Parti'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Akp %34 / Mhp %20 / Tip %16
Mhp'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %61 / Akp %17 / Chp %11
Zafer Partisi'ne oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %56 / Akp %33 / Mhp %3
Tip'e oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Akp %55 / Dem %13 / Mhp %13
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Memleket Partisi'ne oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %47 / Akp %31 / Chp %7
Yeniden Refah Partisi'ne oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %44 / Akp %31 / Chp %11
Ak Parti'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %47 / Chp %26 / Mhp %13
Chp'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Akp %68 / Dem %20 / Mhp %5
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