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İlginç Anket Sonucu: Hangi Partinin Seçmeni Hangi Partiye Oy Vermek İstemiyor?

İlginç Anket Sonucu: Hangi Partinin Seçmeni Hangi Partiye Oy Vermek İstemiyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
06.03.2024 - 15:55

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir anketle hangi partiye asla oy vermeyeceğinizi sormuştuk. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı çıktı. Buyurun beraber bakalım!

Anketimizi merak ettiysen;

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İyi Parti'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %43 / Akp %41 / Chp %6

İyi Parti'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %43 / Akp %41 / Chp %6

Dem Parti'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Akp %34 / Mhp %20 / Tip %16

Dem Parti'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Akp %34 / Mhp %20 / Tip %16

Mhp'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %61 / Akp %17 / Chp %11

Mhp'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %61 / Akp %17 / Chp %11

Zafer Partisi'ne oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %56 / Akp %33 / Mhp %3

Zafer Partisi'ne oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %56 / Akp %33 / Mhp %3

Tip'e oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Akp %55 / Dem %13 / Mhp %13

Tip'e oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Akp %55 / Dem %13 / Mhp %13
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Memleket Partisi'ne oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %47 / Akp %31 / Chp %7

Memleket Partisi'ne oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %47 / Akp %31 / Chp %7

Yeniden Refah Partisi'ne oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %44 / Akp %31 / Chp %11

Yeniden Refah Partisi'ne oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %44 / Akp %31 / Chp %11

Ak Parti'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %47 / Chp %26 / Mhp %13

Ak Parti'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Dem %47 / Chp %26 / Mhp %13

Chp'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Akp %68 / Dem %20 / Mhp %5

Chp'ye oy veren bir seçmenin asla oy vermeyeceği üç parti; Akp %68 / Dem %20 / Mhp %5
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