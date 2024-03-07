Tartışmalı Anket: Çocuğunuzu Korur muydunuz Yoksa Cezasını Çekmesini mi İsterdiniz?

Geçtiğimiz günlerde bir haberle gündem sarsılmıştı. Ünlü yazar Eylem Tok'un reşit olmayan oğlunun bir kazaya karışması ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 4 kişinin ise yaralanması sonucunda oğluyla birlikte Mısır'a kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine tepkiler oldukça büyüdü. Bu yaşanan olayın ardından bir anket yapmak istedik. Buyurun ankete;👇