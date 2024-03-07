Tartışmalı Anket: Çocuğunuzu Korur muydunuz Yoksa Cezasını Çekmesini mi İsterdiniz?
Tartışmalı Anket: Çocuğunuzu Korur muydunuz Yoksa Cezasını Çekmesini mi İsterdiniz?
Geçtiğimiz günlerde bir haberle gündem sarsılmıştı. Ünlü yazar Eylem Tok'un reşit olmayan oğlunun bir kazaya karışması ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 4 kişinin ise yaralanması sonucunda oğluyla birlikte Mısır'a kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine tepkiler oldukça büyüdü. Bu yaşanan olayın ardından bir anket yapmak istedik. Buyurun ankete;👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu Tweet'ten yola çıkarak bir anket yapmanın doğru olacağını düşündük.
18 yaş altındaki çocuğunuz bir kazaya karışsa ve birinin ölümüne sebep olsa onu kaçırır mıydınız yoksa adalete mi teslim ederdiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda