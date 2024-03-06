Adalet Bakanı Açıkladı: Mısır’a Kaçan Eylem Tok ve Oğlu İçin Kırmızı Bülten Çıkartılacak

16 yaşındaki T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı araç ile bir kişiyi öldürmüş ve annesi yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır’a kaçmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ile oğlu için kırmızı bülten talebinde bulunduklarını ve Mısır’ın ilgili kurumlarıyla temasa geçtiklerini açıkladı.