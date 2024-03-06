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Adalet Bakanı Açıkladı: Mısır’a Kaçan Eylem Tok ve Oğlu İçin Kırmızı Bülten Çıkartılacak

Adalet Bakanı Açıkladı: Mısır’a Kaçan Eylem Tok ve Oğlu İçin Kırmızı Bülten Çıkartılacak

Yılmaz Tunç
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.03.2024 - 22:20

16 yaşındaki T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı araç ile bir kişiyi öldürmüş ve annesi yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır’a kaçmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ile oğlu için kırmızı bülten talebinde bulunduklarını ve Mısır’ın ilgili kurumlarıyla temasa geçtiklerini açıkladı.

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Türkiye’nin gündeminde yer alan trafik kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin gündeminde yer alan trafik kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hatırlanacağı gibi 16 yaşındaki T.C., kullandığı lüks araç ile emniyet şeridindeki ATV araçlarına çarpmış ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı’nın ölümüne neden olmuştu.

Hatırlanacağı gibi 16 yaşındaki T.C., kullandığı lüks araç ile emniyet şeridindeki ATV araçlarına çarpmış ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı’nın ölümüne neden olmuştu.

T.C., annesi yazar Eylem Tok tarafından olay yerinden kaçırılmış ve ikili gece saatlerinde apar topar Mısır’a kaçmıştı.

T.C., annesi yazar Eylem Tok tarafından olay yerinden kaçırılmış ve ikili gece saatlerinde apar topar Mısır’a kaçmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber’de katıldığı programda anne Eylem Tok ve oğlu T.C. için kırmızı bülten çıkarmak için talepte bulunduklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber’de katıldığı programda anne Eylem Tok ve oğlu T.C. için kırmızı bülten çıkarmak için talepte bulunduklarını açıkladı.

Tunç ayrıca, suçlu iade anlaşmasının da bulunduğu Mısır’ın ilgili makamlarıyla temasa geçildiğini açıkladı.

Tunç ayrıca, suçlu iade anlaşmasının da bulunduğu Mısır’ın ilgili makamlarıyla temasa geçildiğini açıkladı.

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