1 Kişiyi Öldüren Oğluyla Yurt Dışına Kaçmıştı: Lüks Aracın Son Hali Kazanın Şiddetini Ortaya Çıkardı

Türkiye’nin gündeminde yer alan trafik kazasında yazar Eylem Tok, ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlu T.C.’yi yurt dışına kaçırmıştı. Savcılık, T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. T.C.’nin kullandığı ve 1 kişinin ölümene sebep olan lüks aracın son hali de ortaya çıktı.