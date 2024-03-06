1 Kişiyi Öldüren Oğluyla Yurt Dışına Kaçmıştı: Lüks Aracın Son Hali Kazanın Şiddetini Ortaya Çıkardı
1 Kişiyi Öldüren Oğluyla Yurt Dışına Kaçmıştı: Lüks Aracın Son Hali Kazanın Şiddetini Ortaya Çıkardı
Türkiye’nin gündeminde yer alan trafik kazasında yazar Eylem Tok, ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlu T.C.’yi yurt dışına kaçırmıştı. Savcılık, T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. T.C.’nin kullandığı ve 1 kişinin ölümene sebep olan lüks aracın son hali de ortaya çıktı.
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İstanbul Kemerburgaz’da arıza sebebiyle emniyet şeridinde bekleyen 5 ATV aracına lüks bir araç çarpmış ve ATV kullanıcısı 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.
Kazaya sebebiyet veren kişinin, 16 yaşında ehliyetsiz olarak araç kullanan T.C. olduğu ortaya çıkış ve T.C annesi yazar Eylem Tok tarafından apar topar Mısır’a kaçırılmıştı.
Savcılık, hem kazaya sebebiyet veren hem de oğlunu yurt dışına kaçıran anne hakkında yakalama kararı çıkarttı.
T.C’nin kullandığı Porsche marka araç ile birlikte ATV araçlar kaza yerinden Emniyet’in otoparkına çekildi.
Lüks aracın kaza sonrası aldığı hasar ne kadar hızlı kullandılığına dair ipuçları içeriyor👇
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