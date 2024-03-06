Başsavcılık, Yurt Dışına Kaçan Eylem Tok ve Oğlu ile İlgili Açıklama Yaptı: "Suçlu Kayırma' Suçu İşlendi"
Kemerburgaz Belgrad Orman yolunda 1 Mart'ta meydana gelen kazada ehliyeti olmadığı öğrenilen 16 yaşındaki T.C., ATV sürücülerinden oluşan 5 kişilik bir gruba lüks bir araçla çarptı.
Kazada 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ehliyetsiz sürücünün annesinin yazar Eylem Tok olduğu ve oğlunu Mısır'a kaçırdığı öğrenilmesi sonrası sosyal medyada olaya tepki yağdı.
Tepkiler üzerine açıklama yapan Eylem Tok, 16 yaşındaki oğlunun habersizce arabayı aldığını, darp edilebileceği ihtimalinden korktuğu için yurt dışına kaçtıklarını söyledi.
Son olarak olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki T.C'nin, adli kolluk görevlilerinden önce olay yerine gelen annesi tarafından kaçırılması sonucu "Suçluyu Kayırma' suçu işlendiği belirtildi.
Açıklamada, 1 Mart'ta saat 23.50 sıralarında Eyüpsultan ilçesi sınırları içerisinde 18 yaşından küçük araç sürücüsü T.C'nin 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında park edilen ATV tipi 3 araca çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, birden fazla kişinin de yaralandığı hatırlatılarak, şöyle devam edildi:
'Kazadan hemen sonra adli kolluk görevlileri olay yerine intikal etmeden, T.C'nin annesinin olay yerine gelerek T.C'yi kaçırdığı anlaşılmıştır. Olay yerine intikal eden adli kolluk görevlileri tarafından kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün tespiti amacıyla ivedi şekilde soruşturma işlemlerine başlanmıştır.
Kazaya karışan aracın şirket adına kayıtlı olması nedeniyle aracı kullanan şahıs ve adres bilgileri tespit edildikten sonra yapılan araştırmada, T.C. ile annesi Eylem Tok'un 2 Mart'ta saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır ülkesine çıkış yaptıkları tespit edilmiştir. Aynı gün 2 Mart'ta T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan, şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz şekilde devam etmektedir.'