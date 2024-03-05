16 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü 1 Kişiyi Öldürmüştü: Ailesi Yurt Dışına Kaçırmış
16 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü 1 Kişiyi Öldürmüştü: Ailesi Yurt Dışına Kaçırmış
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Kemerburgaz’da bulunan Belgrad Ormanları’nın yolunda ATV araçları arızalanan 5 kişiye, 16 yaşındaki T.C’nin kullandığı lüks araç çarptı.
Kazada bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.
Kaza sonrası sosyal medyada yardım çağrıları yapılmıştı 👇
Twitter’daki Pointer isimli hesap, kazayı yapan T.C. ve annesi E.T. gece saat 03.00’te Mısır’a kaçtığına dair görüntüyü paylaştı.
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