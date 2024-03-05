16 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü 1 Kişiyi Öldürmüştü: Ailesi Yurt Dışına Kaçırmış

İstanbul Kemerburgaz’da yaşanan trafik kazasında, 16 yaşında ehliyetsiz olarak araç kullanan T.C., ATV araçlarına çarparak bir çocuk babası Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebep olmuştu. Kaza sonrasında T.C.’nin, annesi E.T. ile birlikte yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.