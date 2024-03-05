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16 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü 1 Kişiyi Öldürmüştü: Ailesi Yurt Dışına Kaçırmış

16 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü 1 Kişiyi Öldürmüştü: Ailesi Yurt Dışına Kaçırmış

Trafik Kazası
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.03.2024 - 14:23

İstanbul Kemerburgaz’da yaşanan trafik kazasında, 16 yaşında ehliyetsiz olarak araç kullanan T.C., ATV araçlarına çarparak bir çocuk babası Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebep olmuştu. Kaza sonrasında T.C.’nin, annesi E.T. ile birlikte yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

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Kemerburgaz’da bulunan Belgrad Ormanları’nın yolunda ATV araçları arızalanan 5 kişiye, 16 yaşındaki T.C’nin kullandığı lüks araç çarptı.

Kemerburgaz’da bulunan Belgrad Ormanları’nın yolunda ATV araçları arızalanan 5 kişiye, 16 yaşındaki T.C’nin kullandığı lüks araç çarptı.

Kazada bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Kazada bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

16 yaşındaki T.C. ise olay yerine gelen ailesi tarafından kaza alanında uzaklaştırılmıştı.

Kaza sonrası sosyal medyada yardım çağrıları yapılmıştı 👇

Twitter’daki Pointer isimli hesap, kazayı yapan T.C. ve annesi E.T. gece saat 03.00’te Mısır’a kaçtığına dair görüntüyü paylaştı.

Twitter’daki Pointer isimli hesap, kazayı yapan T.C. ve annesi E.T. gece saat 03.00’te Mısır’a kaçtığına dair görüntüyü paylaştı.

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