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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 11 Kişi Öldü, 57 Kişi Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 11 Kişi Öldü, 57 Kişi Yaralandı

Trafik Kazası
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.12.2023 - 08:39 Son Güncelleme: 28.12.2023 - 08:42

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 7'si ağır 57 kişi yaralandı.

Adalat Bakanı Yılmaz Tunç kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

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Edinilen bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve 1 TIR'ın da bulunduğu 7 araç henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Kaza sonrası açıklama yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk bilgilere göre 10 kişinin öldüğünü, 54 kişinin yaralandığını söylemişti.

Kaza sonrası açıklama yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk bilgilere göre 10 kişinin öldüğünü, 54 kişinin yaralandığını söylemişti.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ölü ve yaralı sayısının yükseldiğini duyurdu. 11 kişinin öldüğü, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, 'Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde üç Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir' dedi.

Kazanın oluş şeklini değerlendiren Vali Karadeniz, 'İlk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmı, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor.' dedi. 🎥

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