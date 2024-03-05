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Kazadan Mucize Kurtuluş: Saniyelerle Hayatta Kaldı

Kazadan Mucize Kurtuluş: Saniyelerle Hayatta Kaldı

Manisa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.03.2024 - 09:28

Manisa’da sürücünün kontrolünü kaybettiği araç manav dükkanın önündeki sebze ve meyvelere çarptı. Manavda çalışan vatandaş ise saniyelerle ölümden kurtuldu.

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Kaza, Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 45 PY 914 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu manav önünde bulunan sebze ve meyve tezgahlarını dağıtarak önce kaldırıma çıktı, ardından ağaca çarparak durabildi.

Kaza, Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 45 PY 914 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu manav önünde bulunan sebze ve meyve tezgahlarını dağıtarak önce kaldırıma çıktı, ardından ağaca çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve manav çalışanı E.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manav çalışanının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken, her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve manav çalışanı E.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manav çalışanının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken, her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı 👇

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