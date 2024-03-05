TEM'de Korkunç Kaza! Otomobil Yayalara Çarptı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi de Yaralandı
TEM'de Korkunç Kaza! Otomobil Yayalara Çarptı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi de Yaralandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, diğer aile üyeleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan Soner Kurt yönetimindeki otomobil, otoyolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı.
Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki Fatma Gürsoy, 48 yaşındaki Şükrü Okur, 44 yaşındaki Melek Okur, 15 yaşındaki Muhammet Alihan Okur, 11 yaşındaki Ecrin Okur olay yerinde yaşamın yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Soner Kurt'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olay yeri inceleme ekiplerinin geç saatlere kadar inceleme yaptıkları görüldü.
Polisin çalışması sırasında kazayı haber alarak gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Yakınlarını görmek isteyen bir kişi, polis tarafından uzaklaştırılmak zorunda kaldı. İnceleme sonrası 5 kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılması sonra trafik normal seyrine döndü.
Olay yerinden görüntüler:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda