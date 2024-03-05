Görüş Bildir
Haberler
Gündem
TEM'de Korkunç Kaza! Otomobil Yayalara Çarptı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi de Yaralandı

TEM'de Korkunç Kaza! Otomobil Yayalara Çarptı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi de Yaralandı

Kaza otomobil
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.03.2024 - 06:44

İstanbul Pendik, TEM Otoyolu'nda korkunç bir kaza yaşandı. Kazada, yolun karşısında geçmeye çalışan 5 kişi yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, diğer aile üyeleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, diğer aile üyeleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan Soner Kurt yönetimindeki otomobil, otoyolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan Soner Kurt yönetimindeki otomobil, otoyolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı.

Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki Fatma Gürsoy, 48 yaşındaki Şükrü Okur, 44 yaşındaki Melek Okur, 15 yaşındaki Muhammet Alihan Okur, 11 yaşındaki Ecrin Okur olay yerinde yaşamın yitirdi.

Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki Fatma Gürsoy, 48 yaşındaki Şükrü Okur, 44 yaşındaki Melek Okur, 15 yaşındaki Muhammet Alihan Okur, 11 yaşındaki Ecrin Okur olay yerinde yaşamın yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Soner Kurt'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Soner Kurt'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay yeri inceleme ekiplerinin geç saatlere kadar inceleme yaptıkları görüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin geç saatlere kadar inceleme yaptıkları görüldü.

Polisin çalışması sırasında kazayı haber alarak gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Polisin çalışması sırasında kazayı haber alarak gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Yakınlarını görmek isteyen bir kişi, polis tarafından uzaklaştırılmak zorunda kaldı. İnceleme sonrası 5 kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılması sonra trafik normal seyrine döndü.

Yakınlarını görmek isteyen bir kişi, polis tarafından uzaklaştırılmak zorunda kaldı. İnceleme sonrası 5 kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılması sonra trafik normal seyrine döndü.

Olay yerinden görüntüler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?