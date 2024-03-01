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AK Parti'nin Kalesi Sallantıda: ORC Araştırma'dan Seçim Anketi

AK Parti'nin Kalesi Sallantıda: ORC Araştırma'dan Seçim Anketi

Ordu AK Parti Seçim Anketi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.03.2024 - 22:32

Yerel seçime 30 gün kaldı. Partiler tüm hızıyla seçim çalışmalarına devam ederken, ORC Araştırma Ordu anketini açıkladı.

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Sonuçlara göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibine yüzde 2.5 fark attı. Çıkan sonuç dikkat çekerken, akıllara 'AK Parti'nin kalesi sallantıda mı?' sorusunu getirdi.

Sonuçlara göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibine yüzde 2.5 fark attı. Çıkan sonuç dikkat çekerken, akıllara 'AK Parti'nin kalesi sallantıda mı?' sorusunu getirdi.

Herkesin gözü 31 Mart'ta çıkacak sonuçta. Partiler çalışmalarına hız kazandırırken, anket şirketleri ise neredeyse her gün bir seçim anket sonucunu kamuoyu ile paylaşıyor.

Herkesin gözü 31 Mart'ta çıkacak sonuçta. Partiler çalışmalarına hız kazandırırken, anket şirketleri ise neredeyse her gün bir seçim anket sonucunu kamuoyu ile paylaşıyor.

ORC Araştırma şirketi, AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Ordu'da yapılan anketin sonuçlarını duyurdu.

ORC Araştırma şirketi, AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Ordu'da yapılan anketin sonuçlarını duyurdu.

Paylaşılan sonuçlara göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibine yüzde 2.5 fark attı.

Paylaşılan sonuçlara göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibine yüzde 2.5 fark attı.

Yılmaz yaklaşık 3 puan önde olduğu ankette CHP'li Zekai Sana ise 3. sırada yer aldı.

Yılmaz yaklaşık 3 puan önde olduğu ankette CHP'li Zekai Sana ise 3. sırada yer aldı.
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