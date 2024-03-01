AK Parti'nin Kalesi Sallantıda: ORC Araştırma'dan Seçim Anketi
AK Parti'nin Kalesi Sallantıda: ORC Araştırma'dan Seçim Anketi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sonuçlara göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibine yüzde 2.5 fark attı. Çıkan sonuç dikkat çekerken, akıllara 'AK Parti'nin kalesi sallantıda mı?' sorusunu getirdi.
Herkesin gözü 31 Mart'ta çıkacak sonuçta. Partiler çalışmalarına hız kazandırırken, anket şirketleri ise neredeyse her gün bir seçim anket sonucunu kamuoyu ile paylaşıyor.
ORC Araştırma şirketi, AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Ordu'da yapılan anketin sonuçlarını duyurdu.
Paylaşılan sonuçlara göre İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, AK Partili rakibine yüzde 2.5 fark attı.
Yılmaz yaklaşık 3 puan önde olduğu ankette CHP'li Zekai Sana ise 3. sırada yer aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın