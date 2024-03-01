İstanbul'da Eşyalı Ev Dönemi Sona Eriyor! Gayrimenkul Uzmanı: "Eşyalı Ev Arayan Kitle Artık Yok"

Yeni yasal düzenleme ile Airbnb sistemiyle kısa süreli veya turizm amaçlı kiralanan eşyalı evler sistemden çıkıyor. Sistemden çıkan ev sahipleri, evlerini eşyalı kiralamaya yöneldi. Ancak hesaplamadıkları bir durumla karşıladılar. Artık eşyalı ev arayan kitle yok. İstanbul’daki emlak piyasasında neler olduğunu Gayrimenkul uzmanı ve İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, Habertürk’ten Esra Toptaş’a anlattı.