İstanbul'da Eşyalı Ev Dönemi Sona Eriyor! Gayrimenkul Uzmanı: "Eşyalı Ev Arayan Kitle Artık Yok"
İstanbul'da Eşyalı Ev Dönemi Sona Eriyor! Gayrimenkul Uzmanı: "Eşyalı Ev Arayan Kitle Artık Yok"
Yeni yasal düzenleme ile Airbnb sistemiyle kısa süreli veya turizm amaçlı kiralanan eşyalı evler sistemden çıkıyor. Sistemden çıkan ev sahipleri, evlerini eşyalı kiralamaya yöneldi. Ancak hesaplamadıkları bir durumla karşıladılar. Artık eşyalı ev arayan kitle yok. İstanbul’daki emlak piyasasında neler olduğunu Gayrimenkul uzmanı ve İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, Habertürk’ten Esra Toptaş’a anlattı.
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Konutların turizm amaçlı kiralamasına ilişkin sınırlamalar getiren yasal düzenleme 1 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasal düzenlemenin emlak piyasasında nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu olmuştu.
Gayrimenkul uzmanı ve İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Karar sonrası İstanbul'daki emlak piyasasındaki gelişmeleri paylaştı.
''Söz konusu yasal düzenleme, konut kiralamayı düzenli ve denetlenebilir hale getirerek, mülk sahiplerini ve kiracıları korumayı amaçlıyor. Piyasadaki ev bulma zorluğu yaşatan bu sistemin turistik tesislere zarar vermesi bu şekilde engellenmiş oldu'' diyen Şenay Araç sözlerine şöyle devam etti:
“Evini Airbnb’den çıkaran mülk sahipleri dairelerini mobilyalı eşyalı diye kiralamaya geçtiler ama piyasada eşyalı daire o kadar çok ki… Boş daire bulamazken piyasa şimdi eşyalı dairelerle doldu. Fakat bu daireleri tutacak ne yabancı ne aile ne öğrenci ne de bekar var. Eşyalı ev arayan kitle artık yok. Daireler kiraya verilemediği için boşta kaldı.”
Ev sahiplerinin yeni yöntemlere başvurduğuna dikkat çeken Şenay Araç, “Birkaç mülk sahibi evindeki eşyaları ucuz depolara taşıdı, evini boşalttı, fiyatını geri çekti. Makul fiyatta boş evi hızlı bir şekilde kiraya verdi. Yasa henüz yeni. Denetimi henüz tam başlamadı. Bu nedenle hala Airbnb’de evlerini kiraya vermeye çalışanlar var ama zamanla bunlar da kalmayacak” dedi.
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Piyasaya yeni boş evlerin geleceğini duyuran Şenay Araç, “Şu an elimizde dört adet mobilyalı ev var, yaklaşık dört aydan beri kiralanmıyor. Bu evlerin de boşaltılarak boş ev sistemine geçeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.
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