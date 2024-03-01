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Aldatma İddiası Ortalığı Karıştırdı: Wanda Nara ve Mauro Icardi'ye Tazminat Ödeyecek

Aldatma İddiası Ortalığı Karıştırdı: Wanda Nara ve Mauro Icardi'ye Tazminat Ödeyecek

Mauro Icardi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.03.2024 - 20:19

Mahkemeden Wanda Nara ve Mauro Icardi'ye sevindiren karar çıktı. İtalyan gazeteci Fabrizio Corona ise Wanda Nara hakkında ortaya attığı iddialar üzerine başını derde girdi.

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Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Corona, Wanda Nara ve Mauro Icardi'ye tazminat ödeyecek.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Corona, Wanda Nara ve Mauro Icardi'ye tazminat ödeyecek.

İtalyan gazeteci Fabrizio Corona geçtiğimiz yıllarda Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi Marcelo Brozovic ile aldattığına ilişkin haber yayınladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Corona geçtiğimiz yıllarda Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi Marcelo Brozovic ile aldattığına ilişkin haber yayınladı.

İddia sonrası Wanda Nara, Mauro Icardi ve Marcelo Brozovic, soluğu mahkemede alarak Corona'ya dava açtı. Bir süredir devam eden davada karar belli oldu.

İddia sonrası Wanda Nara, Mauro Icardi ve Marcelo Brozovic, soluğu mahkemede alarak Corona'ya dava açtı. Bir süredir devam eden davada karar belli oldu.

Mahkemenin verdiği karara göre; gazeteci Corona'nın Nara, Icardi ve Brozovic'e tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkemenin verdiği karara göre; gazeteci Corona'nın Nara, Icardi ve Brozovic'e tazminat ödemesine karar verdi.

İtalyan gazeteci, Icardi ve Nara'ya 7 bin 500 euro, Brozovic'e ise 5 bin euro tazminat ödeyecek.

İtalyan gazeteci, Icardi ve Nara'ya 7 bin 500 euro, Brozovic'e ise 5 bin euro tazminat ödeyecek.
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Brozovic'in avukatı Danilo Buongiorno karara ilişkin "Cezadan memnunuz, ayrıca geçici olarak tazminat ödemeye mahkum edildi ve daha sonra hukuk davalarında tazminat davası açma hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Brozovic'in avukatı Danilo Buongiorno karara ilişkin "Cezadan memnunuz, ayrıca geçici olarak tazminat ödemeye mahkum edildi ve daha sonra hukuk davalarında tazminat davası açma hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.
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