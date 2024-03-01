HÜDA PAR, Şeyh Said'i Savundu: ''Bizim İçin Şehittir"
HÜDA PAR, Şeyh Said'i Savundu: ''Bizim İçin Şehittir"
Yerel seçime ilişkin partiler çalışmalarına devam ederken, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç'ten dikkat çeken seçim vaatlerini açıkladı. HÜDA PAR'lı Dinç, 'Şeyh Said bizim için önemli ve kıymetlidir. Bu memleketin yüz akıdır. Bizim için şehittir' dedi.
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31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere sayılı gün kaldı. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, şimdi de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. HÜDA PAR'lı Dinç seçim vaatlerini açıkladı.
VOA Türkçe'den gazeteci Mahmut Bozarslan'ın haberine göre; Diyarbakır'da gerçekleştirilen aday ve proje tanıtım toplantısında konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Faruk Dinç, Şeyh Said'in öncelikle mezarını bulmak daha sonra da adına mescit yaptırmak istediklerini söyledi.
HÜDA PAR'lı Dinç, mesciti yaptırmak istedikleri yeri de açıkladı. Şeyh Said'in idam edildiği Dağkapı Meydanı'na mescit yaptırmak istediklerini söyleyen HÜDA PAR'lı Dinç, seçim vaatlerine ilişkin şunları söyledi:
"Parti programımızın bir maddesi de şudur: Şeyh Said efendi ve Seyit Rıza'nın mezar yerlerini bulmak. Şeyh Said'in mezar yerini ortaya çıkardıktan sonra inşallah Dağkapı Meydanı'nda onun adına da bir mescit yapacağız. Şeyh Said'in anılarını, Şeyh Said'in geçmişte değerlerimize sahip çıktığını yaşatmak istiyoruz.Şeyh Said bizim için önemli ve kıymetlidir. Bu memleketin yüz akıdır. Bizim için şehittir ve bizim değerlerimize karşı savaş açıldığı zaman buna karşı mücadele eden bir mücahiddir."
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