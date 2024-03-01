HÜDA PAR, Şeyh Said'i Savundu: ''Bizim İçin Şehittir"

Yerel seçime ilişkin partiler çalışmalarına devam ederken, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç'ten dikkat çeken seçim vaatlerini açıkladı. HÜDA PAR'lı Dinç, 'Şeyh Said bizim için önemli ve kıymetlidir. Bu memleketin yüz akıdır. Bizim için şehittir' dedi.