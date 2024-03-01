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Hastanede Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var

Hastanede Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var

Denizli Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.03.2024 - 17:38

Denizli'de üniversite hastanesinin bahçesinde yer alan kafeteryada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

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Saldırganların olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Saldırganların olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonucu yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonucu yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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