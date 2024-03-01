Hastanede Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var
Hastanede Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var
Denizli'de üniversite hastanesinin bahçesinde yer alan kafeteryada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.
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Saldırganların olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonucu yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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