Adana Yine Şaşırtmadı: Bu Kahvehanede ’Din, Irk ve Siyaset’ Konuşmak Yasaklandı
Adana Yine Şaşırtmadı: Bu Kahvehanede ’Din, Irk ve Siyaset’ Konuşmak Yasaklandı
Adana halkından yine şaşırtmayan bir hareket geldi. Bir kahvehaneci, dükkanına gelen müşterilerin tartışması üzerine ilginç bir yasak kararı aldı.
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Dükkan sahibi siyaset konuşulmasını yasakladı. Bununla yetinmeyen kahvehaneci, yasakları yazdığı kağıtları da duvarlara astı. Yasağa uymayan yurttaşlara uygulanacak ceza ise merak konusu oldu.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde kahvehane işleten Zeki Akkurt, müşterilerinin sıklıkla tartışması ve aralarının bozulması üzerine iş yerine bazı kurallar getirdi.
Kuralları tek tek yazdığı kağıdı duvara asan Akkurt, gelen müşterilere din, dil, ırk başta olmak üzere siyaset tartışmayı ve küfür etmeyi yasakladı. Gazetecilere konuşan Zeki Akkurt, çay ocağına gelen sokak esnafının sürekli siyaset yaptığını, bu yüzden de kavga ettiklerini belirterek, sözlerine devam etti:
“Çok tartışma ve kavga çıkıyor, bu durumun önüne geçebilmek açısından böyle bir karar aldık. Bu durumdan yüzde 100 memnunuz. Ortalama bir buçuk ay önce bu yazıyı astık ve şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı."
Bütün esnafın bu kararı alması gerektiğine dikkat çeken Akkurt, "Kavga ve tartışma olmaması sebebiyle bu durum kahveye gelen vatandaşların da hoşuna gidiyor. Din, dil, siyaset gibi sebeplerden tartışmalar ve kavgalar çıktı; böyle olunca ben müşterilerimi kaybettim, insanlar birbirlerini kırdı. Dolayısıyla biz de böyle bir karar aldık. Böyle konular birbirimizi kırmaya değmez. Bütün kahvehanelerde bu uygulamanın yapılmasını isterim; kavganın ve tartışmanın önüne geçebiliyoruz” dedi.
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Yasak kararından memnun olduğunu dile getiren müşteri Murat Duran, kahvehanede artık futbolun konuşulup insanların birbiriyle dertleştiğini söyledi.
“Burada ve çevre genelinde bu konulardan kaynaklı aşırı derecede tartışma oluyordu, gerek yok böyle şeylere'' diyen Murat Duran, ''Bu uygulamanın yapılması kesinlikle iyi oldu. İnsanlar sinirlenip birbirlerinin kalbini kırıyor. Artık bu konular olmayınca futbol konuşuyoruz, dertleşiyoruz, şakalaşıyoruz; bizim için daha iyi oldu bu konular. Böylelikle kafamız gayet rahat, sohbetimiz rahatladı. İnsanlar artık kalp kırmıyor, birbirleri ile vakit geçiriyorlar” diye konuştu.
İşte o kahvehaneden görüntüler:
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en mantıklısını yapmışlar , bu ülkede kavgasız bir tartışma yapmak çok zor. insanlar birbirini öldüreceğine hiç konuşmasınlar daha iyi.
Konu, KADINLAR, GASP, HIRSIZLIK, YOLSUZLUK ve FUTBOL kaldı size..
Bence futbol konuşulmasını da yasakla kardeşim sen,o da ayrı bir fanatizm.