Marmara Denizi'nde Plankton Patlaması! Sahile Akın Ettiler: Denizin Rengi Değişti
Marmara Denizi'nde Plankton Patlaması! Sahile Akın Ettiler: Denizin Rengi Değişti
Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, mavi renkli ışık patlamaları görüldü.Yurttaşın dikkatini çeken renk değişiklikleri denizde planktonların yoğunlaşması sonucu olduğu ortaya çıktı. Duyanlar sahile akın etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Marmara Denizi'nin Bursa sahilinde gece yarısı deniz suyunun renk değiştirmesi görenleri şaşırttı.
Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.
Bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.
Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.
Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Plankton, suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanus bilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda