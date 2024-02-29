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Atatürk Heykeline Balyozlu Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Atatürk Heykeline Balyozlu Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya Atatürk Atatürk Heykeli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.02.2024 - 06:39

Atatürk'e yönelik bir saldırı haberi Sakarya'dan geldi. Akyazı ilçesinde yaşayan bir kişi Atatürk heykeline balyozla saldırdı.

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Anıtı tahrip eden şüpheli gözaltına alındı. Ancak şüphelinin şizofreni hastası olduğu iddia edildi.

Anıtı tahrip eden şüpheli gözaltına alındı. Ancak şüphelinin şizofreni hastası olduğu iddia edildi.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U isimli bir kişi, elindeki balyozla Atatürk heykeline vurarak saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U isimli bir kişi, elindeki balyozla Atatürk heykeline vurarak saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin şizofreni hastası olduğu iddia edilirken, Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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