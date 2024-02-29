Atatürk Heykeline Balyozlu Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
Atatürk Heykeline Balyozlu Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Anıtı tahrip eden şüpheli gözaltına alındı. Ancak şüphelinin şizofreni hastası olduğu iddia edildi.
Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U isimli bir kişi, elindeki balyozla Atatürk heykeline vurarak saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin şizofreni hastası olduğu iddia edilirken, Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda