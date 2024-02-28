Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü! Bir Günde 8 Kadın Cinayeti: ''Tesadüf Değil, İktidarın Eseri''

'2 günde 8 kadın cinayeti tesadüf değil, iktidarın eseri. Sevilay Karlı ve Tuba Ateşci’yi boşandıkları erkekler, Hatun Aslan, Elif Saydam ve Özlem Çankaya’yı boşanmak istedikleri erkekler, Emine Ülkü Araz ve Nasim Gol Karimi’yi evli oldukları erkekler, Dilan Özdemir’i babası öldürdü. Bu veriler bir rastlantı değil. Kadınlar aile içerisinde, “kutsal aile”nin getirdiği sonuçlarla öldürülüyor. Siyasi iktidar tarafından nafakanın, 6284’ün, medeni haklarımızın tartışmaya açıldığı her dakika kadınlar da öldürülmeye devam ediyor. Kadın cinayetlerinin durması için çözümlerimizi görmezden gelenler bu haberleri de görmezden gelmeye çalışıyor. Tüm toplum gerçek verilerin bir tesadüf olmadığını görüyor. Özgür yaşamak için mücadele ederken öldürülen yüzlerce kadının hesabını soracağız. Görevini yapmayan kamu görevlilerinin, kadın düşmanı politika yürütenlerin, kadınları 4 duvar arasına kapatmak isteyenlerin devrini kapatacağız. Seni de kararlı mücadelemize davet ediyoruz. “2 günde 8 kadın cinayeti” haberlerine son vermek için sen de 3 Mart saat 15:00’te Kadıköy Süreyya Operası önüne gel.'