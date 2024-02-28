Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü! Bir Günde 8 Kadın Cinayeti: ''Tesadüf Değil, İktidarın Eseri''
Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü! Bir Günde 8 Kadın Cinayeti: ''Tesadüf Değil, İktidarın Eseri''
Her gün karşımıza kadın cinayeti haberleri çıkıyor. Ancak bu sefer korkunç bir şey oldu ve 24 saate 8 kadın erkekler tarafından katledilerek aramızdan koparıldı.
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Katiller ise her zamanki gibi tanıdık çıktı. Ya şu anki ya da ayrıldıkları eski eşleriydi.
Türkiye'de son 24 saatte 7 kadın öldürüldü ve eşi tarafından silahla vurulan Elif Sağlam, bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Son 24 saatte birçok ilden kadın çığlığı yükseldi. Kadınların katilleri her zamanki gibi eşleri çıkarken, 'en güvenilir' yer olarak gösterilen evlerinde öldürüldüler.
İzmir, Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli ve İstanbul'da toplam 8 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Yaşanan kadın cinayetlerinde katiller kadınların ya mevcut ya da ayrıldıkları eşleri oldu.
Bursa'da yaşayan 41 yaşındaki Tuğba Ateşci, geçen yıl eşi Murat Demir'den boşanarak ayrı bir eve taşındı. İki çocuğuyla birlikte yeni bir yaşam kurdu. Murat Demir, önceki gün eski eşine barışma teklifinde bulundu. Reddedilince ruhsatsız tabancayla Tuğba Ateşci'yi öldürdü ve yaşamına son verdi.
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Sakarya'da Hatun Aslan, eşi Ali Rıza Aslan ile boşanma aşamasındaydı. Evi terk eden genç kadın bir süredir babasının yanında kalıyordu.Ali Rıza Aslan ailenin evine gitti, eşini tabancayla öldürdü. Daha sonra aynı silahla hayatına son verdi.
Bir kadın cinayeti haberi de İzmir Aliağa'dan geldi. Ahmet Çankaya, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı arayarak konuşmak istediğini söyledi, ancak kadın görüşme teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Çankaya, eşini iş görüşmesi çıkışında bıçaklayadı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Eşini öldüren Ahmet Çankaya tutuklandı.
Erzurum'da Elif Saydam, 15 yıllık eşi Şafak Saydam'dan boşanmak istiyordu. Dava açmaya hazırlandığı sırada çeşitli suçlardan 30 sabıkası olan Şafak Saydam tutuklandı.Ancak 19 Şubat'ta açık cezaevinden firar etti, soluğu eşinin yanında aldı. Tabancayla ateş ettiği Elif Saydam yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Şafak Saydam yakalanarak tutuklandı.
Denizli’de Afganistan uyruklu Nasım Gol Karımı isimli kadın, evinde öldürüldü. Evli olduğu Mohammed Esmail Habibi suç aletiyle yakalandı.
İstanbul Pendik'te 3 çocuk annesi Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandı. Mahkeme çocukların velayetini babaya verdi. Anne, iddiaya göre çocuklarını almaya bir erkek arkadaşıyla gitti.Ertesi gün yaşanan tartışmanın ardından Ümit Karlı, eski eşini 13 bıçak darbesiyle öldürdü.
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Çekmeköy'de de Hakan Araz, eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Polis ihbar hattına mesaj atarak yardım isteyen kadın için ekipler adrese gitti. İkna çabası işe yaramadı, özel harekat devreye girdi.Ancak bu sırada evden 7-8 el silah sesi duyuldu. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, zanlıyı yakaladı. Ağır yaralanan Ülkü Araz ise kurtarılamadı.
Adıyaman Samsat’ta Kasım A., evli olduğu Tuğba A.’yı, bacanağı Abidin A. ve 9 yaşındaki Mustafa A.’yı tabancayla vurarak öldürdü.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan, 24 saatte 8 kadının katledilmesi üzerine eylem çağrısı geldi. 3 Mart'ta İstanbul Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde eylem yapılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
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