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Süleyman Soylu'dan Dikkat Çeken Hamle: CHP Standını Ziyaret Etti

Süleyman Soylu'dan Dikkat Çeken Hamle: CHP Standını Ziyaret Etti

Süleyman Soylu CHP seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 11:51

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisi için seçim ziyaretlerinde bulunmaya devam ederken, dikkat çeken bir hamlede bulundu. 

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CHP’nin Kemerburgaz'daki seçim standını ziyaret eden Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soylu paylaşımında “Gülüştük, ‘Oyunuzu bize verin’ dediler. Ben de ‘Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin’ dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar” diye yazdı.

CHP’nin Kemerburgaz'daki seçim standını ziyaret eden Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soylu paylaşımında “Gülüştük, ‘Oyunuzu bize verin’ dediler. Ben de ‘Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin’ dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar” diye yazdı.

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere günler kala partiler seçim çalışmalarına hız kazandırdı. Oy toplamak için il il gezen milletvekillerine Süleyman Soylu da katıldı.

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere günler kala partiler seçim çalışmalarına hız kazandırdı. Oy toplamak için il il gezen milletvekillerine Süleyman Soylu da katıldı.

AK Parti milletvekili Süleyman Soylu soluğu Eyüpsultan'da aldı. CHP’nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen’in seçim standına uğrayan Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti milletvekili Süleyman Soylu soluğu Eyüpsultan'da aldı. CHP’nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen’in seçim standına uğrayan Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yüzlerin güldüğü fotoğraflara bir de not düşen Soylu, “Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. ‘Oyunuzu bize verin’ dediler. Ben de ‘Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin’ dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

Yüzlerin güldüğü fotoğraflara bir de not düşen Soylu, “Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. ‘Oyunuzu bize verin’ dediler. Ben de ‘Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin’ dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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