VAR Depremi: TFF İstifayı Açıkladı
VAR Depremi: TFF İstifayı Açıkladı
TFF'de 'VAR' krizi çıktı. VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın görevinden istifa ettiği duyuruldu.
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Özkalfa'nın yerine Cem Satman'ın getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) VAR'dan sorumlu başkan vekili ve profesyonel müsabaka icra kurulu üyesi Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti.
TFF'den yapılan açıklamada, görevinden istifa eden Tolga Özkalfa'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirilmiştir. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." diye konuştu.
VAR'dan sorumlu MHK Üyesi DR. Cem Satman Kimdir?
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