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VAR Depremi: TFF İstifayı Açıkladı

VAR Depremi: TFF İstifayı Açıkladı

TFF
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 11:18

TFF'de 'VAR' krizi çıktı. VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın görevinden istifa ettiği duyuruldu. 

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Özkalfa'nın yerine Cem Satman'ın getirildi.

Özkalfa'nın yerine Cem Satman'ın getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) VAR'dan sorumlu başkan vekili ve profesyonel müsabaka icra kurulu üyesi Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) VAR'dan sorumlu başkan vekili ve profesyonel müsabaka icra kurulu üyesi Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti.

TFF'den yapılan açıklamada, görevinden istifa eden Tolga Özkalfa'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirilmiştir. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." diye konuştu.

TFF'den yapılan açıklamada, görevinden istifa eden Tolga Özkalfa'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirilmiştir. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Daha önce Süper Lig ve FIFA yardımcı hakemliği yapan Cem Satman, TFF bünyesinde görev alan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in ekibinde de yer alıyor.

VAR'dan sorumlu MHK Üyesi DR. Cem Satman Kimdir?

VAR'dan sorumlu MHK Üyesi DR. Cem Satman Kimdir?

1976 yılında Ankara'da doğan Cem Satman Ankara Demirspor altyapısında futbol oynamıştır. Ankara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Lisans, yine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Psikolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora, İngiltere'de de dil eğitimi, öğrenimi görmüştür. 14 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Dr. Cem Satman, Süper Lig ve FIFA Yardımcı Hakemliği görevleri yapmıştır. Futbol hakemliği, eğitim ve eğitim psikolojisi alanlarında çevirilerini ve yazarlığını yaptığı eserleri ve bilimsel makaleleri olan Dr. Cem Satman, TFF bünyesinde de görev yapan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in fitness ekibinde de yer almaktadır. Satman evli ve bir çocuk babasıdır.

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