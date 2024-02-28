Komşuda Taksi Krizi: 48 Saatlik Grev Başlattılar
Komşuda Taksi Krizi: 48 Saatlik Grev Başlattılar
Türkiye'de de sıklıkla yaşanan taksi krizi bu sefer komşu da çıktı. Yunanistan’da taksiciler 48 saatlik grev başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başkent Atina’da taksiciler, vergilerin azaltılması, otobüsler için ayrılan şeritlerden yolcu alınmasına izin verilmesi ve araç paylaşım uygulamalarının daha sıkı düzenlenmesi gibi taleplerle 48 saatlik grev başlattı.
Başkentte, 200’den fazla taksi konvoy yaparak, Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı. Yunanistan’da yarın ise Toplu Taşıma Federasyonu tarafından desteklenen ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik grev kararı alındı.
Grev nedeniyle ülke genelinde şehir içi otobüs, metro, hızlı tren ve tramvay seferlerinin aksaması beklenirken, kent içi ulaşımın tamamen duracağı tahmin ediliyor.Hava trafik kontrolörlerinin de 24 saatlik greve katılması beklenirken, Yunanistan’daki havaalanlarından yapılacak uçuşlarda büyük aksamalar yaşanması bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda