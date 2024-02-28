Gazeteci Fatih Portakal'dan Meral Akşener'e: ''Psikolojisi Bozuk, Dövebilir de...''
Gazeteci Fatih Portakal'dan Meral Akşener'e: ''Psikolojisi Bozuk, Dövebilir de...''
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir yurttaş ile tartıştığı görüntüler sosyal medyada olay oldu. Gazeteci Fatih Portakal, Akşener'i kızdırıcak açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?” sorusunu soran yurttaş ile kameralar önünde tartıştı.
Yurttaşın sorusu üzerine Akşener "Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik niye düzeltmedi. Biz sizin için mi parti kurduk? Vermeyin bize kardeşim oy gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. Biz millet için parti kurduk. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be." diyerek isyan etti.
Gazeteci Fatih Portakal sosyal medyada çok konuşulan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu. Akşener'e yüklenen gazeteci Fatih Portakal, şunları söyledi:
"Psikolojisi bozuk, gerçekten bozuk. Başka ne diyeyim bilemiyorum, tamam başka kelimeler... Benim kelime dağarcığım kuvvetlidir ve farklı kelimeler de kullanabilirim ama şu ekrandan gördüğüm Meral Akşener'in psikolojisi bozuk. Bir an önce tedavi olması gerekiyor bence. 'Hadi be' diyor seçmene, bunu diyebilir misiniz siz? Bir de kadın yani, kadın kadına 'Hadi be' diyor. Meral Hanım, bence sahaya inmeyin, kürsülerden seslenin. Bundan sonra dövebilir de..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda