Okulda Beyin Kanaması Geçirmişti! Kafatasında 8 Kırık Olan Küçük Mira İlk İfadesini Verdi: 'Otur, İyileşirsin'
Okulda Beyin Kanaması Geçirmişti! Kafatasında 8 Kırık Olan Küçük Mira İlk İfadesini Verdi: 'Otur, İyileşirsin'
Ankara'daki bir okulda teneffüs saatinde başını sıraya çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 3'üncü sınıf öğrencisi Mira Şahin'in beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında 8 kırık olduğu bildirilmişti. Bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyiye giden Mira ilk ifadesini verdi.
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Feci olay 22 Şubat tarihinde yaşandı. Yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mira Şahin'in sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.
İddiaya göre, Keçiören Halit Fahri Ozansoy İlkokulu öğrencisi Mira Şahin, 22 Şubat Perşembe günü sınıf içinde başını sıraya çarptı. Çarpmanın etkisiyle fenalaşan Mira, ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mira Şahin, ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Mira'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Şahin, "Öğretmene söylendiği zaman öğretmen, 'otur Mira, iyileşirsin, geçer' demiş. Yani Mira'yla öğretmeni değil de sınıf arkadaşları ilgilenmiş. İki üç saatlik kanama mevcutmuş buraya geldiğinde. Hemen ameliyathaneye alınıp gerekli müdahale yapıldı. Büyük bir ameliyat geçirdiği için yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor" diye konuştu.
Öğretmenle dün bir görüşme yaptıklarını dile getiren baba Şahin, öğretmenin olayın bu noktaya geleceğini tahmin etmediğini söylediğini aktardı. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Ankara Barosu Çocuk Hakları Başkanı avukat Hilal Çelik, Mira'nın sağlık kontrollerinin devam ettiğini ve bilincinin açık olduğunu söyledi. Dün sağlıklı bir şekilde Mira'nın ifadesinin alındığını aktaran Çelik, Mira'nın okulda arkadaşlarıyla oynarken ayağının takıldığını ve düşerek sıraya çarptığını beyan ettiğini aktardı.
Çelik, şöyle konuştu: "Ancak yine Mira'nın ifadelerinde gördüğümüz üzere başının çarptığı öğretmenine bildirilmesine rağmen öğretmenin zamanında müdahale etmediği, aileye haberdar etmediği ve birkaç ders geçtikten sonra yani Mira bilincini yitirdikten sonra okul idaresinin aileye haber verdiği yönünde. Haliyle ortada açık bir ihmal var. Bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali söz konusu. Bu noktada da biz bu durumdan dolayı ihmali olan okul idarecilerinin ve öğretmenlerin yargılanması için şikayetçi olduk. Süreci de takip edeceğiz. Şu anda öğretmenle ilgili disiplin soruşturması devam ediyor."
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Mira'nın başını çarptıktan sonra yoğun bir baş ağrısı yaşadığı için doğrudan öğretmenle diyalog kurmadığını belirten Çelik, arkadaşlarının bu durumu sınıfta öğretmene ilettiklerini kaydetti. Çelik, öğretmenin basit bir kontrol yaptığını vurgulayarak, "Mira'nın anlatımına göre iyileşeceğini, geçeceğini söylemiş ve derse devam etmiş. Bu şekilde en az iki ders geçmiş ve Mira bu süre içinde hiçbir şekilde derse aktif olarak katılmamış. Bütün ders saatlerini sıranın üzerinde yatarak geçirmiş" dedi.
Öğretmenin ifadesini henüz göremediklerini söyleyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğretmenin çocuğun başına buz koyduğu, müdahale ettiği yönünde medyada özellikle bilgi kirliliği var. Ama böyle bir müdahale de hiç olmamış. Mira'nın arkadaşları ilk müdahaleyi yapmışlar. Çocuklar buz aramış. Buz bulamayınca kantinden bir şişe soğuk su almışlar ve Mira'nın başının ağrısını geçirmeye çalışmışlar. İlk müdahale bile kendi arkadaşları tarafından yapılmış."
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