Okulda Beyin Kanaması Geçirmişti! Kafatasında 8 Kırık Olan Küçük Mira İlk İfadesini Verdi: 'Otur, İyileşirsin'

Kızının ameliyattan sonra ilk istediği şeyin pide olduğunu söyleyen Şahin, 'Onu da 1-2 lokma da olsa yiyebildi. Şimdi yürütmeye çalışıyorlar. O aşamayı da tamamladıktan sonra Allah nasip ederse servise çıkaracağız' dedi.