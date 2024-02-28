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Feci Olay: Buzdolabı Patladı, İki Ev Yandı!

Feci Olay: Buzdolabı Patladı, İki Ev Yandı!

Kastamonu yangın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 06:32

Kastamonu’nun Cide ilçesindeki bir evde buzdolabı patladı. Bunun sonucunda çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. 

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Kastamonu'nun Cide ilçesi Karakadı köyü Kabaklı Mahallesi’nde, buzdolabının patlaması neticesinde yangın çıktı.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Karakadı köyü Kabaklı Mahallesi’nde, buzdolabının patlaması neticesinde yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında birbirine bitişik halde bulunan, Satı Dere ve Recep Dere’ye ait evler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında birbirine bitişik halde bulunan, Satı Dere ve Recep Dere’ye ait evler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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