Türkeş'in Oğlu, MHP'yi Hedef Aldı: ''Domuz Suratlı Semihe, Sinan‘ın Katili Çift Cinsiyetli İzzetsiz Ulviye’ye"
Türkeş'in Oğlu, MHP'yi Hedef Aldı: ''Domuz Suratlı Semihe, Sinan‘ın Katili Çift Cinsiyetli İzzetsiz Ulviye’ye"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak MHP'yi hedef aldı.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ahmet Kutalmış Türkeş, MHP'de deprem etkisi yaratacak bir açıklamada bulundu.
Sert bir dille MHP'yi eleştiren Türkeş, "Alparslan Türkeş’in Evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar" diyerek açıklamasına başladı.
Ahmet Türkeş paylaşımının devamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın için ise şu ifadeleri kullandı: "Sizlerin Türkeşi’in evladı olması imkansız, zira Türkeş o***lardan çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye’ye!"
İşte o paylaşım:
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