AcıIı Aileler İsyanda! Kritik Gün: Çorlu Tren Faciasının Karar Duruşması Bugün Görülecek
AcıIı Aileler İsyanda! Kritik Gün: Çorlu Tren Faciasının Karar Duruşması Bugün Görülecek
Tekirdağ Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Faciasına ilişkin açılan davanın karar duruşması bugün görülecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de duruşmaya katılacağı iddia edildi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin davanın karar duruşması bugün görülecek.
Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı iddia edilirken, kazada yakınlarını kaybeden aileler mahkeme heyetine çağrıda bulundu.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına karşın tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen avukat Can Atalay, Çorlu Tren Faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yakınları aracılığıyla paylaşım yapan Atalay, şu ifadeleri kullandı:
"29 Şubat 2024 tarihinde, Çorlu Tren Katliamı davasının karar duruşması görülecek.Bir sosyal cinayetin daha cezasızlıkla sonuçlanmaması ve katliamın gerçek sorumlularının yargılanması için kamuoyunu yarın 09:00'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek bu davada yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olmaya ve bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. 7 yıl önce yaşanan bu katliamın sorumlularının hesap vermesi için hep birlikte sesimizi daha da yükseltmeliyiz. Unutmayalım, bu sadece bir dava değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir. Çorlu'da yaşanan bu acının tekrarlanmaması için adaletin tecelli etmesi şarttır."
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda