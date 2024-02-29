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AcıIı Aileler İsyanda! Kritik Gün: Çorlu Tren Faciasının Karar Duruşması Bugün Görülecek

AcıIı Aileler İsyanda! Kritik Gün: Çorlu Tren Faciasının Karar Duruşması Bugün Görülecek

tren kazası Facia
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.02.2024 - 07:34

Tekirdağ Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Faciasına ilişkin açılan davanın karar duruşması bugün görülecek. 

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de duruşmaya katılacağı iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de duruşmaya katılacağı iddia edildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin davanın karar duruşması bugün görülecek.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin davanın karar duruşması bugün görülecek.

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı iddia edilirken, kazada yakınlarını kaybeden aileler mahkeme heyetine çağrıda bulundu.

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı iddia edilirken, kazada yakınlarını kaybeden aileler mahkeme heyetine çağrıda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına karşın tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen avukat Can Atalay, Çorlu Tren Faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yakınları aracılığıyla paylaşım yapan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına karşın tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen avukat Can Atalay, Çorlu Tren Faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yakınları aracılığıyla paylaşım yapan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"29 Şubat 2024 tarihinde, Çorlu Tren Katliamı davasının karar duruşması görülecek.Bir sosyal cinayetin daha cezasızlıkla sonuçlanmaması ve katliamın gerçek sorumlularının yargılanması için kamuoyunu yarın 09:00'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek bu davada yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olmaya ve bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. 7 yıl önce yaşanan bu katliamın sorumlularının hesap vermesi için hep birlikte sesimizi daha da yükseltmeliyiz. Unutmayalım, bu sadece bir dava değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir. Çorlu'da yaşanan bu acının tekrarlanmaması için adaletin tecelli etmesi şarttır."

"29 Şubat 2024 tarihinde, Çorlu Tren Katliamı davasının karar duruşması görülecek.Bir sosyal cinayetin daha cezasızlıkla sonuçlanmaması ve katliamın gerçek sorumlularının yargılanması için kamuoyunu yarın 09:00'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek bu davada yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olmaya ve bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. 7 yıl önce yaşanan bu katliamın sorumlularının hesap vermesi için hep birlikte sesimizi daha da yükseltmeliyiz. Unutmayalım, bu sadece bir dava değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir. Çorlu'da yaşanan bu acının tekrarlanmaması için adaletin tecelli etmesi şarttır."
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