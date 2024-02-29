Kelime Oyunu Programının Sunucusuydu: Ali İhsan Varol Dolandırıldı

Ekranların en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Kelime Oyunu programı, Ali İhsan Varol'un eşsiz sunumuyla 13 sezon yayınlanmıştı. Sonrasında programdan ayrılarak yerine başka bir sunucu getirilmişti. Ünlü sunucu Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.