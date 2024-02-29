Kelime Oyunu Programının Sunucusuydu: Ali İhsan Varol Dolandırıldı
Kelime Oyunu Programının Sunucusuydu: Ali İhsan Varol Dolandırıldı
Ekranların en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Kelime Oyunu programı, Ali İhsan Varol'un eşsiz sunumuyla 13 sezon yayınlanmıştı. Sonrasında programdan ayrılarak yerine başka bir sunucu getirilmişti. Ünlü sunucu Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Dolandırıldığını duyuran sunucu Ali İhsan Varol, "Biz yandık siz yanmayın" diyerek uyarıda bulundu.
13 sezon Ali İhsan Varol tarafından sunulan Kelime oyunu programı yıllar sonra ilk kez el değiştirdi ve yeni sunucu İbrahim Selim olmuştu.
Başarılarıyla gündeme gelmesiyle alışkın olduğumuz sunucu Ali İhsan Varol bu sefer hiç beklemediğimiz bir olayla gündeme geldi.
Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dolandırıldığını açıkladı. Başka kimsenin başına gelmemesi için süreci anlatan Varol, internet üzerinden alışveriş yaptığını ve firmanın depo ve ofis adresine gittiğinde dolandırıldığını fark ettiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Varol, "Dolandırıldık… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’ nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" diye yazdı.
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İşte o paylaşım:
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