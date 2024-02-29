Ünlü Manken Ajansına Dava Açtı: 'Hey Corç Versene Borç' Delil Sayıldı
Ünlü Manken Ajansına Dava Açtı: 'Hey Corç Versene Borç' Delil Sayıldı
90'ların ünlü mankenlerinden Meltem Ören, Erberk Kast Prodüksiyon şirketine sigorta girişinin geç yapıldığını iddia ederek dava açtı.
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Meltem Ören'in, delil olarak şarkıcı Hakan Peker’in "Hey Corç" isimli şarkının görüntülerini de sunduğu öğrenildi.
Eski manken ve fotomodel Meltem Ören, Erguvan Yılları Can Ayşecik, Gümüş, Tatlı Hayat, Kırmızı Işık, Güzel Köylü, Hain Geceler, ve Gecenin Çığlıkları gibi birçok dizide rol aldı.
İstanbul 20. İş Mahkemesi’nde açılan davada, Ören "hak kaybına uğradığını" belirtti. Dava dilekçelerinde, Meltem Ören'in, Erberk’in şirketinde 14 Ağustos 1991’de işe başladığı ifade edildi. Ören, anılan tarihte işe başladığını ispatını ise Hakan Peker’in iki klibinde oynamasını gösterdi.
Ören, Peker’in, "Kolay mı unutmak" ve "Hey Corç" isimli iki şarkının klip görüntülerini dosyaya sundu.Dilekçede ayrıca, Meltem Ören’in, ajansın yönlendirmesi ile katalog çekimlerine katıldığı iki firma ile ilgili görüntüleri de dosyaya eklendi.
Dava dilekçesine göre, şirket Ören’in işe girişini ise 1 Haziran 1997 olarak SGK’ye bildirdi. İşe giriş bildiriminin geç yapılması nedeni ile hak kaybına uğradığını öne süren Ören, mahkemeden hizmet tespitinin yapılmasını talep etti.
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