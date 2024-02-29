İstanbul'da Ulaşıma Sis Engeli: Boğaz, Trafiğe Kapatıldı

İstabullular güne sisli bir hava ile uyandı. İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü durdurulduğu açıklanırken, bazı vapur seferleri de sis nedeniyle iptal edildi.