‘Kabus Doktor’ Davasında Korkunç Detaylar! Ara Karar Belli Oldu: 'Ketamin Çalmasını İstemiş'
‘Kabus Doktor’ Davasında Korkunç Detaylar! Ara Karar Belli Oldu: 'Ketamin Çalmasını İstemiş'
''Kabus doktor'' diye bilinen psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu da dahi 5 kişinin yargılandığı davada ara karar açıklanırken, mağdurun mahkemede anlattıkları herkesi şoke etti.
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İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi.
Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Süleyman Salih Zoroğlu ile klinikte psikolog olan sanık Ahmet Aktaş, tutuksuz sanıklar Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden sanık Özgül Zoroğlu, doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül katıldı.Duruşmada bir kısım müşteki ve taraf avukatları da hazır bulundu.
Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, mahkemede pedagog eşliğinde beyanda bulunan mağdur, sanık Süleyman Salih Zoruğlu'nun evinde kaldığı sürede Zoroğlu'nun ketamin bulma sıkıntısı yaşadığını, bu nedenle de Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan kızının yardımıyla gizlice hastaneye girerek ameliyathaneden ketamin çalması için kendisini zorladıklarını ancak kendisinin bunu kabul etmediğini anlattı.
Ayrıca duruşmaya mağdur olduğunu iddia eden 3 kişi daha katılarak ifade verdi. Mahkeme heyeti, davaya ilişkin yayın yasağı kararının devam ettiğini bildirdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı mayıs ayına erteledi.
Davanın iddianamesinde, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis isteniyor.
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