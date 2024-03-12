Müslüm Gürses'in Varisi Peşine Düştü, "Biz Babadan Böyle Gördük" Şarkısı Semicenk'in Başına Bela Oldu

Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri de Semicenk tabii ki. Herkesin, özellikle de gençlerin dilinde dolanan şarkılarıyla büyük bir popülerlik elde eden genç şarkıcı, Müslüm Gürses'in 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısı yüzünden davalık oldu. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Semicenk'in yapımcısı gerekli açıklamaları yayınladı.