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Müslüm Gürses'in Varisi Peşine Düştü, "Biz Babadan Böyle Gördük" Şarkısı Semicenk'in Başına Bela Oldu

Müslüm Gürses'in Varisi Peşine Düştü, "Biz Babadan Böyle Gördük" Şarkısı Semicenk'in Başına Bela Oldu

GNS
GNS - Onedio Editörü
12.03.2024 - 08:52

Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri de Semicenk tabii ki. Herkesin, özellikle de gençlerin dilinde dolanan şarkılarıyla büyük bir popülerlik elde eden genç şarkıcı, Müslüm Gürses'in 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısı yüzünden davalık oldu. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Semicenk'in yapımcısı gerekli açıklamaları yayınladı.

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Şarkılarıyla dillerden düşmeyen, son yılların en çok bahsi geçen isimlerinden olan Semicenk, büyük küçük herkesin sevdiği bir isim haline geldi.

Şarkılarıyla dillerden düşmeyen, son yılların en çok bahsi geçen isimlerinden olan Semicenk, büyük küçük herkesin sevdiği bir isim haline geldi.

Gerçek ismi Cenk Baş olan, sahne adıyla Semicenk olarak tanıdığımız genç şarkıcı, kısa sürede büyük bir üne kavuştu. Bunda en büyük etkenlerden bir tanesi de elbette sosyal medya mecralarıydı.

Gerek tarzı, gerek sesi, gerek ağır duruşu ve verdiği röportajlardaki haliyle beğeni kazanan Semicenk, aynı zamanda genç kızların da sevgilisi diyebiliyoruz.

Gerek tarzı, gerek sesi, gerek ağır duruşu ve verdiği röportajlardaki haliyle beğeni kazanan Semicenk, aynı zamanda genç kızların da sevgilisi diyebiliyoruz.

Canın Sağ Olsun şarkısıyla Altın Kelebek kazanan Semicenk'in, Unutmak Öyle Kolay mı Sandın, Sevecek Sandım, Düşer Aklıma, Yana Yana, Tanrım Reva mı, Al Sevgilim ve son dönemde yükselişe geçen parçası Batık Gemi oldukça hit durumda.

Geçtiğimiz akşam askere gitmeden hemen öncesinde Bursa Belediyesi Osmangazi Meydanı resmi açılış etkinlikleri kapsamında, Semicenk de sahne alan isimler arasındaydı. Genç şarkıcı 80 bin kişiyle unutulmaz bir asker uğurlaması yaşamış oldu.

Geçtiğimiz akşam askere gitmeden hemen öncesinde Bursa Belediyesi Osmangazi Meydanı resmi açılış etkinlikleri kapsamında, Semicenk de sahne alan isimler arasındaydı. Genç şarkıcı 80 bin kişiyle unutulmaz bir asker uğurlaması yaşamış oldu.

Konser sonrası 80 bin hayranı kendisini 'En büyük asker bizim asker' nidalarıyla askere uğurladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise bu anlara eşlik ederek Semicenk'e Türk Bayrağı, Osman Gazi minyatürü, savaşçı miğferi hediye ederek boynuna asker örtüsü bağladı.

Askere uğurlanan Semicenk'in geçtiğimiz gün spor yaparken saçsız ve sakalsız halini görenler hayret etmişti hatırlarsanız.

Askere uğurlanan Semicenk'in geçtiğimiz gün spor yaparken saçsız ve sakalsız halini görenler hayret etmişti hatırlarsanız.

Bedelli askerliğe gitmeden önce saçını ve sakalını kestiren Semicenk, bambaşka birine dönüşmüştü. Yolda görsek tanımayız dediğimiz ismin sakallı haline ne kadar gözümüzün alıştığını da böylece fark etmiş olduk.

Semicenk ise görüntüsüne gelen yorumların ardından "Siz istediğiniz için saç sakalla gidemiyoruz." diyerek cevap vermişti.

Semicenk ise görüntüsüne gelen yorumların ardından "Siz istediğiniz için saç sakalla gidemiyoruz." diyerek cevap vermişti.

'Arkadaşlar kusura bakmayın asker ocağına sizin istediğiniz saç sakalla gidemiyoruz.'

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Son olarak "Karışık Kaset" albümünü piyasaya süren ve arabeske biraz daha yönelen Semicenk, birbirinden güzel şarkılara da bu albümde yeniden yer verdi.

Son olarak "Karışık Kaset" albümünü piyasaya süren ve arabeske biraz daha yönelen Semicenk, birbirinden güzel şarkılara da bu albümde yeniden yer verdi.

Herkesin bildiği İlk Baharım Kışa Döndü, Batık Gemi, Biz Babadan Böyle Gördük ve Eyvah Neye Yarar gibi parçaları tekrar seslendirmesiyle arabesk konusunda ne denli başarılı olduğunu gösterdi.

Ancak albümde bulunan Biz Babadan Böyle Gördük şarkısı Semicenk'in başına bela oldu. Genç şarkıcı mahkemelik oldu.

Ancak albümde bulunan Biz Babadan Böyle Gördük şarkısı Semicenk'in başına bela oldu. Genç şarkıcı mahkemelik oldu.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Müslüm Gürses'in mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, Semicenk'in şarkıda Müslüm Gürses ile düet yapıyor gibi gösterildiğini ancak bunun için kendisinden izin istenmediğini söyledi.

Semicenk'in yapımcısı ise Müslüm Gürses'in 2000 yılında piyasaya sürdüğü şarkının hak sahibi olan Ulus Müzik'ten gerekli izinleri aldıklarını açıkladı.

Semicenk'in yapımcısı ise Müslüm Gürses'in 2000 yılında piyasaya sürdüğü şarkının hak sahibi olan Ulus Müzik'ten gerekli izinleri aldıklarını açıkladı.

Emin Erlikhan Kısa ise yine de adliyenin yolunu tutarak yaşanan durumun hukuka aykırı olduğunu söyledi ve şarkının tüm dijital platformlardan kaldırılmasını talep etti. Mahkeme ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

Semicenk'in yapımcısı Hazar Ekşioğlu ise "Semicenk'in şarkıyı okuyabilmesi için gerekli izni Ulus Müzik'ten aldık" açıklamasını yaptı.

Semicenk'in yapımcısı Hazar Ekşioğlu ise "Semicenk'in şarkıyı okuyabilmesi için gerekli izni Ulus Müzik'ten aldık" açıklamasını yaptı.

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