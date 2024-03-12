Müslüm Gürses'in Varisi Peşine Düştü, "Biz Babadan Böyle Gördük" Şarkısı Semicenk'in Başına Bela Oldu
Müslüm Gürses'in Varisi Peşine Düştü, "Biz Babadan Böyle Gördük" Şarkısı Semicenk'in Başına Bela Oldu
Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri de Semicenk tabii ki. Herkesin, özellikle de gençlerin dilinde dolanan şarkılarıyla büyük bir popülerlik elde eden genç şarkıcı, Müslüm Gürses'in 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısı yüzünden davalık oldu. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Semicenk'in yapımcısı gerekli açıklamaları yayınladı.
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Şarkılarıyla dillerden düşmeyen, son yılların en çok bahsi geçen isimlerinden olan Semicenk, büyük küçük herkesin sevdiği bir isim haline geldi.
Gerek tarzı, gerek sesi, gerek ağır duruşu ve verdiği röportajlardaki haliyle beğeni kazanan Semicenk, aynı zamanda genç kızların da sevgilisi diyebiliyoruz.
Geçtiğimiz akşam askere gitmeden hemen öncesinde Bursa Belediyesi Osmangazi Meydanı resmi açılış etkinlikleri kapsamında, Semicenk de sahne alan isimler arasındaydı. Genç şarkıcı 80 bin kişiyle unutulmaz bir asker uğurlaması yaşamış oldu.
Askere uğurlanan Semicenk'in geçtiğimiz gün spor yaparken saçsız ve sakalsız halini görenler hayret etmişti hatırlarsanız.
Semicenk ise görüntüsüne gelen yorumların ardından "Siz istediğiniz için saç sakalla gidemiyoruz." diyerek cevap vermişti.
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Son olarak "Karışık Kaset" albümünü piyasaya süren ve arabeske biraz daha yönelen Semicenk, birbirinden güzel şarkılara da bu albümde yeniden yer verdi.
Ancak albümde bulunan Biz Babadan Böyle Gördük şarkısı Semicenk'in başına bela oldu. Genç şarkıcı mahkemelik oldu.
Semicenk'in yapımcısı ise Müslüm Gürses'in 2000 yılında piyasaya sürdüğü şarkının hak sahibi olan Ulus Müzik'ten gerekli izinleri aldıklarını açıkladı.
Semicenk'in yapımcısı Hazar Ekşioğlu ise "Semicenk'in şarkıyı okuyabilmesi için gerekli izni Ulus Müzik'ten aldık" açıklamasını yaptı.
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