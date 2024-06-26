Görüş Bildir
Haberler
TV
Selin Şekerci Kaçak Gelinler'de Canlandırdığı Şebnem Karakteri ile Duygularımıza Tercüman Oldu!

Selin Şekerci Kaçak Gelinler'de Canlandırdığı Şebnem Karakteri ile Duygularımıza Tercüman Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 11:21

'Kaçak Gelinler' adlı dizide 'Şebnem' karakterini canlandıran Selin Şekerci, 10 yıl sonra yeniden sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı. Kullanıcılar kendinden bir şeyler buldukları sahneye yorumlarla yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başrollerinde Selin Şekerci, Açelya Topaloğlu ve Deniz Baysal'ın oynadığı 'Kaçak Gelinler' dizisi 10 yıl önce yayınlandı.

Başrollerinde Selin Şekerci, Açelya Topaloğlu ve Deniz Baysal'ın oynadığı 'Kaçak Gelinler' dizisi 10 yıl önce yayınlandı.

Selin Şekerci oynadığı 'Şebnem Gürsoy' karakteri ile dizide fırtınalar estirmişti. O dalga bugün hala devam ediyor.

Selin Şekerci oynadığı 'Şebnem Gürsoy' karakteri ile dizide fırtınalar estirmişti. O dalga bugün hala devam ediyor.

Sosyal medyada "Selin Şekerci resmen Şebnem Gürsoy'u oynamak için doğmuş" diye paylaşılan otobüs sahnesi milyonlarca kez tıklandı. Herkes kendinden bir şeyler buldu.

Sosyal medyada "Selin Şekerci resmen Şebnem Gürsoy'u oynamak için doğmuş" diye paylaşılan otobüs sahnesi milyonlarca kez tıklandı. Herkes kendinden bir şeyler buldu.

İşte o sahne:

👇🏻

👇🏻
x.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın