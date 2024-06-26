Selin Şekerci Kaçak Gelinler'de Canlandırdığı Şebnem Karakteri ile Duygularımıza Tercüman Oldu!
Selin Şekerci Kaçak Gelinler'de Canlandırdığı Şebnem Karakteri ile Duygularımıza Tercüman Oldu!
'Kaçak Gelinler' adlı dizide 'Şebnem' karakterini canlandıran Selin Şekerci, 10 yıl sonra yeniden sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı. Kullanıcılar kendinden bir şeyler buldukları sahneye yorumlarla yanıt verdi.
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Başrollerinde Selin Şekerci, Açelya Topaloğlu ve Deniz Baysal'ın oynadığı 'Kaçak Gelinler' dizisi 10 yıl önce yayınlandı.
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Selin Şekerci oynadığı 'Şebnem Gürsoy' karakteri ile dizide fırtınalar estirmişti. O dalga bugün hala devam ediyor.
Sosyal medyada "Selin Şekerci resmen Şebnem Gürsoy'u oynamak için doğmuş" diye paylaşılan otobüs sahnesi milyonlarca kez tıklandı. Herkes kendinden bir şeyler buldu.
İşte o sahne:
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