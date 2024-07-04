Survivor Yunus Emre Yarışmadaki Favorisini ve Beğenmediği Yarışmacıyı Açıkladı!
Survivor Yunus Emre Yarışmadaki Favorisini ve Beğenmediği Yarışmacıyı Açıkladı!
Survivor Yunus Emre yarışmadaki favorisini açıkladı. Yarışmada beğenmediği yarışmacı ise herkesin aklındaki isim oldu.
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Survivor All Star bitti ama biz de bittik! Kaoslara yetişirken, yarışmayı kaçırmamak için uğraştık.
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Survivor bitti ama entrikası bitmiyor. Yunus Emre, karısı Beria ile katıldığı bir röportajda Aleyne itirafı ile gündem olmuştu.
Şimdi de yarışmadaki favorisini ve beğenmediği o ismi açıkladı. Elbette, "Nagihan'ı hiç beğenmiyorum" dedi.
Favorisi ise Hilmicem oldu. İşte Yunus Emre'nin açıklamaları...
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