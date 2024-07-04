Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Diziye Neden Geri Döndüğünü Açıkladı!
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Diziye Neden Geri Döndüğünü Açıkladı!
Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh diziden ayrılmıştı. Nisan ayında kadroya yeniden dahil oldu. Peki neden? Mesut Komiser'den öğrenelim...
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri, bildiğiniz üzere daha önce diziden ayrılmıştı.
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2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un diziden ayrılması izleyicileri çok üzmüştü.
Ardından mutlu bir haber aldık. Geçtiğimiz Nisan ayında Çoruh, diziye geri döndüğünü duyurdu.
O sıralar bu ani dönüşün sebebini soruşturmamıştık. Aylar sonra Başarılı oyuncu kendisi açıkladı.
Arka Sokaklar’a dönmemeye kararlı olduğunu söyleyen oyuncu para sıkıntıları yaşadığını itiraf etti: “Çünkü tiyatro için para lazımdı.”
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