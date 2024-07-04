Görüş Bildir
Haberler
TV
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Diziye Neden Geri Döndüğünü Açıkladı!

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Diziye Neden Geri Döndüğünü Açıkladı!

Arka Sokaklar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 10:37

Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh diziden ayrılmıştı. Nisan ayında kadroya yeniden dahil oldu. Peki neden? Mesut Komiser'den öğrenelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri, bildiğiniz üzere daha önce diziden ayrılmıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri, bildiğiniz üzere daha önce diziden ayrılmıştı.

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un diziden ayrılması izleyicileri çok üzmüştü.

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un diziden ayrılması izleyicileri çok üzmüştü.

Ardından mutlu bir haber aldık. Geçtiğimiz Nisan ayında Çoruh, diziye geri döndüğünü duyurdu.

Ardından mutlu bir haber aldık. Geçtiğimiz Nisan ayında Çoruh, diziye geri döndüğünü duyurdu.

O sıralar bu ani dönüşün sebebini soruşturmamıştık. Aylar sonra Başarılı oyuncu kendisi açıkladı.

O sıralar bu ani dönüşün sebebini soruşturmamıştık. Aylar sonra Başarılı oyuncu kendisi açıkladı.

Arka Sokaklar’a dönmemeye kararlı olduğunu söyleyen oyuncu para sıkıntıları yaşadığını itiraf etti: “Çünkü tiyatro için para lazımdı.”

Arka Sokaklar’a dönmemeye kararlı olduğunu söyleyen oyuncu para sıkıntıları yaşadığını itiraf etti: “Çünkü tiyatro için para lazımdı.”

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın