Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak Rolü Yüzünden Başına Gelenleri Anlattı!
Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak Rolü Yüzünden Başına Gelenleri Anlattı!
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/cumhuri...
“Kızıl Goncalar” dizisinde Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz ile birlikte oynayan oyuncu Mert Turak, Naim karakterini anlattı. Rolü canlandırmaya başladıktan sonra başına gelenleri itiraf etti.
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“Kızıl Goncalar”ın Naim'i Mert Turak, rolü hakkında Cumhuriyet gazetesinden Deniz Ülkütekin'e samimi itiraflarda bulundu.
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"Naim" olabilmek için tırnaklarını kökünden kestiği öğrenilen oyuncu "Bir kere metroda Naim gibi birini görmüştüm, tırnaklarını kökünden almış..." diye doğruladı.
Senaryoyu ilk okuduğunda “Bu adam her günü oruçlu geçiriyordur" diye düşünen oyuncu günde tek öğüne düşmüş ve yemeden içmeden kesmiş, kendini!
Naim olmanın zor olduğunu ve ona alışmanın da zorlayıcı olduğunu belirten oyuncu, "Naim benim günlük hayatta “Tüh be buraya geldik de bir kahve vermediler” diyeceğim yerde “Bir kahve alamıyor muyuz” diyebilecek bir adam. Sıradan insanın küçük hesaplarını filtre etmek konusunda beni revize etti Naim" dedi.
Dizinin ardından dışarda da tanınan Turak, alışveriş yaparken teyzenin birinin kendisine “Puh, Allah cezanı vermesin” diye öfkelendiğini de anlattı.
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