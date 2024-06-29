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Fanlar Çok Mutlu: Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal 3. Kez Partner Oldu!

Fanlar Çok Mutlu: Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal 3. Kez Partner Oldu!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 16:19

Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki uyumlarının ardından TRT yapımı Teşkilat dizisinde de partner olan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal, Show TV'nin yeni sezonda yayınlanacak dizisi Kalpazan'la beraber 3. kez partner oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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İlk olarak Star TV'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde partner olan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın uyumu öylesine sevilmişti ki ikilinin hayran kitlesi oluşmuştu.

İlk olarak Star TV'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde partner olan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın uyumu öylesine sevilmişti ki ikilinin hayran kitlesi oluşmuştu.

Aralarındaki kimya aşırı tutan ikili daha sonra TRT yapımı Teşkilat dizisinde 2. kez partner olurlarken, 3. partnerlikleri için hayranları epey istekliydi.

Aralarındaki kimya aşırı tutan ikili daha sonra TRT yapımı Teşkilat dizisinde 2. kez partner olurlarken, 3. partnerlikleri için hayranları epey istekliydi.

Yeni sezon için Show TV'de yayınlanan Kalpazan dizisiyle anlaşan Deniz Baysal burada Ayşe karakterini canlandırmaya hazırlanırken, partnerinin kim olacağı merak ediliyordu.

Yeni sezon için Show TV'de yayınlanan Kalpazan dizisiyle anlaşan Deniz Baysal burada Ayşe karakterini canlandırmaya hazırlanırken, partnerinin kim olacağı merak ediliyordu.

Birsen Altuntaş ise büyük müjdeyi verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal, Kalpazan dizisiyle beraber 3. kez partner olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal, Kalpazan dizisiyle beraber 3. kez partner olacak.

Ertuğrul dizide Kartal karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

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