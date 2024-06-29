Kaos Geri Dönüyor: Kızılcık Şerbeti'nin Sete Çıkma Tarihi Netleşti!
Kaos Geri Dönüyor: Kızılcık Şerbeti'nin Sete Çıkma Tarihi Netleşti!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti mükemmel bir sezon finaliyle ekran arasına girerken dizinin hayranları şimdiden yeni sezon için gün saymaya başladı. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin sete çıkma tarihini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Gözümüzün nuru, kaosmatik dizimiz Kızılcık Şerbeti enfes bir sezon finali bölümüyle hepimizi oturduğumuz yere çivilemişti.
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İzlerken olaylardan olay beğendiğimiz dizide tüm sırlar ifşa olurken, ayrıca büyük yol ayrımlarının yaşanacağının da sinyalleri verilmişti.
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti şimdilerde ekran molasında olsa da izleyiciler yeni sezon için gün sayarken, Birsen Altuntaş'tan müjdeli haber geldi.
Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti ekibi Ağustos aynın son haftasında çekimlere başlayacak.
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