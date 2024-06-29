Büyük Sürpriz: Usta Oyuncu, İnci Taneleri Kadrosuna Dahil Oldu!
Büyük Sürpriz: Usta Oyuncu, İnci Taneleri Kadrosuna Dahil Oldu!
Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
Kanal D'nin kısa sürede fenomen olan dizisi İnci Taneleri yeni sezon için tam gaz hazırlıklara devam ederken, Müge Dağıstanlı dizi kadrosuna usta bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Müge Dağıstanlı/ 10haber.net
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Yılmaz Erdoğan'ın enfes kaleminden çıkan İnci Taneleri hiç şüphesiz sezonun en iddialı işlerinden biri oldu.
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Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı dizi soluksuz izlediğimiz bir sezon finali bölümüyle ekran arasına girerken, yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgiler gelmeye başladı.
10haber.net'teki yazısındaki İnci Taneleri'nden bahseden Müge Dağıstanlı, fenomen diziye usta bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.
O isim ise Melek Baykal!
Dağıstanlı'nın haberine göre Melek Baykal, bir zamanlar pavyonda çalışmış ve ardından da pavyon sahibi olmuş bir kadını canlandıracak.
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