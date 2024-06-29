Görüş Bildir
Haberler
TV
Büyük Sürpriz: Usta Oyuncu, İnci Taneleri Kadrosuna Dahil Oldu!

Büyük Sürpriz: Usta Oyuncu, İnci Taneleri Kadrosuna Dahil Oldu!

Yılmaz Erdoğan yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 12:55

Kanal D'nin kısa sürede fenomen olan dizisi İnci Taneleri yeni sezon için tam gaz hazırlıklara devam ederken, Müge Dağıstanlı dizi kadrosuna usta bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Müge Dağıstanlı/ 10haber.net

Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yılmaz Erdoğan'ın enfes kaleminden çıkan İnci Taneleri hiç şüphesiz sezonun en iddialı işlerinden biri oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın enfes kaleminden çıkan İnci Taneleri hiç şüphesiz sezonun en iddialı işlerinden biri oldu.

Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı dizi soluksuz izlediğimiz bir sezon finali bölümüyle ekran arasına girerken, yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgiler gelmeye başladı.

Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı dizi soluksuz izlediğimiz bir sezon finali bölümüyle ekran arasına girerken, yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgiler gelmeye başladı.

10haber.net'teki yazısındaki İnci Taneleri'nden bahseden Müge Dağıstanlı, fenomen diziye usta bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

10haber.net'teki yazısındaki İnci Taneleri'nden bahseden Müge Dağıstanlı, fenomen diziye usta bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

O isim ise Melek Baykal!

O isim ise Melek Baykal!

Dağıstanlı'nın haberine göre Melek Baykal, bir zamanlar pavyonda çalışmış ve ardından da pavyon sahibi olmuş bir kadını canlandıracak.

Dağıstanlı'nın haberine göre Melek Baykal, bir zamanlar pavyonda çalışmış ve ardından da pavyon sahibi olmuş bir kadını canlandıracak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın