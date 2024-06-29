Kimden Bahsetti? Set Çalışanı, Başrol ve Yan Rol Arasındaki Tartışmaları Anlattı
Kimden Bahsetti? Set Çalışanı, Başrol ve Yan Rol Arasındaki Tartışmaları Anlattı
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Dizi setleri hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yener Yalçın, kısa sürede bir TikTok fenomeni haline gelmişti.
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Kendisine yöneltilen merak edilen soruları cevaplayan Yalçın, bu defa dizi setindeki başrol ve yan rol sıkıntısına değindi.
'Yardımcı oyunculardan biri çok iyi oynadığında ona sen biraz kötü oyna deniyor mu' sorusunu cevaplayan Yalçın, bu konuda bir sette büyük bir olay yaşandığını belirtti.
''Bir dizide denk geldim. Başrol ve yardımcı oyuncu kavga ediyorlar. 'Ne diyorsun lan, sen ne diyorsun, çekil önümden' gibi bir diyalog var aralarında. Fakat yardımcı oyuncu güzel oynuyor, sahnede başrol oyuncusunu eziyormuş gibi göründü."
İşte o açıklama:
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