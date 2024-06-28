Karısının Her Gece Başının Ağrıdığından Yakınan Adama Enfes Yanıt
Karısının Her Gece Başının Ağrıdığından Yakınan Adama Enfes Yanıt
Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir canlı yayın konuğu dert yandığı konuyla herkesi şaşırttı.
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Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında yine viral olan anlar yaşandı.
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Nur Viral'ın sunuculuğunu üstlendiği programda aile terapisti Fatih Reşit Civelekoğlu konuk olurken, Civelekoğlu'na soru sormak isteyen bir izleyicinin derdi herkesi şaşırttı.
'Karım her gece başım ağrıyor diyor. Kadınlar genelde baş ağrısı mı çeker?' sorusuyla programa dahil olan izleyici Nur Viral'i güldürürken, Civelekoğlu bu soruya yanıt verdi.
"Kadının kalbinin kapısı açılmamışsa kalıbının kapısı açılmaz" diyen Civelekoğlu, kalıbın 'beden' olduğunu belirtirken, "Erkekler kadının bedeninin kapısını çalıyor. Kalbinin kapısını çalacak." sözleriyle açıklama yaptı.
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seni istemiyordur 😅😂😂😂😂
İstediğiniz kadar kibar, istediğiniz kadar romantik olun sizi sevmiyorsa başı ağrır.
Sevmiyordu niye evlenmiş
muhtemelen evlendikten sonra saldınız, ayı gibi oldunuz.