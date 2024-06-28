Alemin Kıralı Dizisindeki Çekim Hatası Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Alemin Kıralı Dizisindeki Çekim Hatası Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
2011'de atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisinin bir sahnesindeki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıkıp sosyal medyada gündem oldu.
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2011 yılında atv ekranlarında yayınlanan Alemin Kıralı dizisini muhakkak izlemişsinizdir.
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Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı dizi o dönemin en sevilen komedi dizilerinden olurken, tekrar bölümleri hala çok izleniyor.
Alemin Kıral zaten dilimize dolanan bir dizi olurken bu defa Metin Yıldız'ın canlandırdığı Kubat Otuzşubat karakterinin dizideki bir sahnesi viral oldu.
Tapir'in Ceyhun'u kadın zannedip çiçekten taç yaptığı sahnede Metin Yıldız rolden çıkıp gülerken, o anlar silinmemiş ve televizyonda yayınlanmış.
İşte o anlar:
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