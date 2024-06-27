Survivor Ogeday Yarışma Süresince Eleştirilere Sebep Olan Saç ve Sakalları Hakkında Konuştu!
Survivor Ogeday Yarışma Süresince Eleştirilere Sebep Olan Saç ve Sakalları Hakkında Konuştu!
Survivor All Star'ın şampiyonu Ogeday Girişken, yarışma sırasında sosyal medyada sık sık eleştirilen saç ve sakallarıyla ilgili konuştu.
Kaynak: 2. Sayfa Official
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Survivor All Star'ın şampiyonu olmayı başaran Ogeday, büyük bir kesim tarafından yarışmanın en hak edeni olarak görülüyordu.
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Yarışma süresince uzayan saçı ve sakalı sabebiyle sık sık eleştirilen Ogeday'ın hayranları, gelen tepkilere oldukça sert yanıtlar vermişlerdi.
Yarışma sonrasında da saçları ve sakallarından vazgeçmeyen Ogeday, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Ogeday saçları ve sakallarıyla arasında duygusal bir bağ kurduğunu ve bu yüzden kesmediğini söyledi.
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