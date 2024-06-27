Özledik Yalan mı Söyleyelim? Yabani’nin Efsane Çifti AsLaz’ın İlginç Uyumuna Hep Birlikte Düşüyoruz!
Özledik Yalan mı Söyleyelim? Yabani’nin Efsane Çifti AsLaz’ın İlginç Uyumuna Hep Birlikte Düşüyoruz!
AsLaz fanları lütfen yerinizi alın: Yabani dizisine yan karakter olarak girmelerine rağmen aralarındaki tatlı-sert ilişki sebebiyle çok sevilen Asi ve Alaz çiftinden bahsediyoruz!
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NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Yabani, yayın günü değiştikten sonra kan kaybetmesine rağmen ikinci sezon onayını almayı başardı.
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Dizide bu zamana kadar en çok konuşulan konu başrol olmamalarına rağmen aralarındaki uyumdan dolayı Asi ve Alaz çiftinin aşkı oldu.
Rojbin Erden ve Bertan Asllani'nin canlandırdığı bu iki karakter başlarda son derece uyumsuz görünse de adeta birbirlerinin yaralarını sarmaya başladılar.
Her ne kadar zıt karakterler olarak planlansa da hem oyuncuların yeteneği hem de karakterler arasındaki yüksek çekim sebebiyle çifti shiplemek kaçınılmaz oldu.
Artık konuşmadan da anlaşabilen bu çift, kısa sürede inanılmaz bir hayran kitlesi elde etti.
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Gelecek sezonda ikilinin aşkında ne gibi gelişmeler olur bilemiyoruz ama şimdiden onları birlikte izlemeyi özlediğimizi söyleyebiliriz!
Beklemeye değer sizce de öyle değil mi AsLaz fanları?
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